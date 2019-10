Jermaine Wattimena, Vincent van der Voort en Jeffrey de Zwaan hebben zich vrijdag geplaatst voor de tweede ronde van het EK darts in het Duitse Göttingen. De drie wonnen ieder in de eerste ronde van een geplaatste speler.

Eerst was Wattimena met 6-1 te sterk voor Jamie Hughes, de nummer tien van de plaatsingslijst, waarna Van der Voort eveneens met 6-1 afrekende met Mensur Suljovic (zes) en De Zwaan met 6-4 de baas was over Peter Wright (zeven).

Wattimena en De Zwaan treffen elkaar zaterdag in de tweede ronde, terwijl Van der Voort het dan in dat stadium van het toernooi opneemt tegen Chris Dobey, de verrassende halvefinalist twee weken geleden op de World Grand Prix.

De vierde Nederlandse deelnemer op dit EK, Michael van Gerwen, werd donderdag op de openingsdag meteen in de eerste ronde uitgeschakeld. De nummer één van de wereld liet zich verrassen door Ross Smith: 5-6.

Van Gerwen verkeerde in uitstekende vorm

Van Gerwen verkeerde juist in uitstekende vorm. Hij pakte op de laatste vier toernooien de eindzege; achtereenvolgens op de Melbourne Darts Masters, New Zealand Darts Masters, World Grand Prix en Champions League of Darts.

Naast Van Gerwen sneuvelden al meer grote namen op het EK. Zo ligt ook titelverdediger James Wade er al uit, na een kansloze 0-6-nederlaag donderdag tegen Jonny Clayton.

Het EK is bezig aan zijn twaalfde editie. Van Gerwen was van 2014 tot en met 2017 telkens de beste en is met een aantal van vier samen met Phil Taylor recordhouder qua eindzeges op het prestigieuze toernooi.