Michael van Gerwen is donderdag al in de eerste ronde van het EK darts in het Duitse Göttingen uitgeschakeld. De wereldkampioen liet zich in zijn openingspartij verrassen door de Engelsman Ross Smith.

De dertigjarige Van Gerwen ging met 5-6 onderuit tegen Smith, die op de PDC Order of Merit de 58e plaats inneemt.

De Brabander nam in de vijfde leg een break voorsprong, maar Smith herstelde het evenwicht meteen. Daarna ging de score gelijk op en moest de elfde leg de beslissing brengen. Die gooide 'Smudger' knap uit met een finish van 114.

Van Gerwen schreef het EK darts al vier keer op zijn naam, van 2014 tot en met 2017. Vorig jaar werd hij al in de tweede ronde uitgeschakeld door de Engelsman Steve West.

De nummer een van de wereld was de enige Nederlander die op de openingsdag in actie kwam. Afgelopen zondag won hij nog de Champions League of Darts en voegde hij de laatste nog ontbrekende major aan zijn indrukwekkende erelijst toe.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om de beslissende pijlen in de laatste leg te zien.

Van der Voort, Wattimena en De Zwaan vrijdag in actie

Vrijdag is het op het EK de beurt aan Vincent van der Voort, Jermaine Wattimena en Jeffrey de Zwaan. Van der Voort treft de Oostenrijker Mensur Suljovic, Wattimena neemt het op tegen de Engelsman Jamie Hughes en De Zwaan speelt tegen de Schot Peter Wright.

Het EK werd vorig jaar gewonnen door de Engelsman James Wade, die in de finale te sterk was voor de Australiër Simon Whitlock. Voor de winnaar ligt dit jaar een cheque van 120.000 Britse pond (omgerekend ruim 138.000 euro) klaar.