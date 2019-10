Michael van Gerwen is opgelucht en trots dat hij zondag voor de eerste keer in zijn loopbaan de Champions League of Darts op zijn naam schreef. De nummer één van de wereld stond op de rand van de afgrond tegen Peter Wright, maar won wel met 11-10.

Wright kreeg bij een voorsprong van 10-7 drie pijlen om de wedstrijd te beslissen in het Engelse Leicester, maar de 49-jarige Schot slaagde er tot blijdschap van Van Gerwen niet in dubbel twaalf uit te gooien. De Brabander profiteerde, won de daaropvolgende drie legs en stelde de zege veilig.

"Toen Peter drie darts kreeg voor dubbel twaalf, dacht ik dat het over was", bekende Van Gerwen na zijn overwinning in gesprek met de BBC. "Na twee gemiste pijlen oogde hij heel nerveus en toen wist ik dat het mijn moment was om in te stappen. Dat soort dingen gebeuren in het darts."

"Ik ben in ieder geval heel blij dat ik deze heb gewonnen, want dit toernooi stond nog op mijn bucketlist. Peter is een fenomenale speler en ik weet zeker dat we nog heel vaak tegenover elkaar zullen staan in de finale."

Van Gerwen waardeert eerlijkheid Wright

Volgens de interviewer van de BBC had een teleurgestelde Wright na zijn pijnlijke nederlaag gezegd dat Van Gerwen de overwinning niet verdiende. Ze benadrukte nog wel dat 'Snakebite' waarschijnlijk een grapje maakte, maar Van Gerwen zag het anders.

"Ik weet zeker dat het geen grapje was. Maar dat maakt niet uit, want het laat zien dat Peter een winnaar is en en dat waardeer ik juist. Er kan er maar één winnen en ik ben niet voor niets de nummer één van de wereld", besloot de Nederlander.

Van Gerwen veroverde met de Champions League of Darts zijn 43e major-titel in totaal en zijn vijfde grote toernooizege van 2019. Eerder dit jaar won de Brabander al het WK, The Masters, de Premier League en de World Grand Prix.