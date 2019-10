Michael van Gerwen heeft in Leicester de halve finales van de Champions League of Darts bereikt. De Brabander won zaterdag zijn eerste twee groepswedstrijden tegen James Wade en Michael Smith.

De dertigjarige Van Gerwen begon het toernooi met een moeizame 10-8-zege op Wade. Hij boog een 2-4-achterstand om in een 7-4-voorsprong, waarna Wade zich weer terugknokte. De Engelsman hield tot 8-8 gelijke tred, maar de laatste twee legs gingen naar de regerend wereldkampioen.

In zijn tweede partij was Van Gerwen met 10-6 te sterk voor Smith. Hij nam een 5-0-voorsprong, maar de Engelsman won de volgende vier legs. Daarna bouwde de Nederlander zijn voorsprong weer uit en gaf die niet meer uit handen.

Door zijn twee overwinningen gaat Van Gerwen met vier punten aan kop in groep A. De nummer een van de wereld is al zeker van een plek in de halve finales, omdat Smith en Wade zondag in hun laatste groepswedstrijd nog tegen elkaar spelen. Zij staan beiden op twee punten.

Titelverdediger Anderson al uitgeschakeld

Van Gerwen sluit de poulefase zondag af met een partij tegen Gary Anderson, al kan de Schotse titelverdediger door nederlagen tegen Smith (7-10) en Wade (9-10) niet meer doorgaan. De eerste twee in de groep plaatsen zich voor de halve finales.

In de andere poule verzekerde Peter Wright zich na overwinningen op Daryl Gurney (10-7) en Gerwyn Price (10-8) van een plek bij de laatste vier en is Rob Cross al uitgeschakeld. Gurney en Price strijden zondag om het andere ticket voor de halve finales.

Bij de Champions League of Darts neemt de top acht van de PDC Order of Merit het tegen elkaar op. De winnaar krijgt een cheque van 100.000 Britse pond (omgerekend ruim 116.000 euro).

Het prestigieuze toernooi, dat pas sinds 2016 op de kalender staat, ontbreekt nog altijd op de erelijst van Van Gerwen. Vorig jaar werd hij in de halve finales uitgeschakeld.