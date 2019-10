Minimaal vijf Nederlanders doen volgende maand mee aan de World Series of Darts Finals, die dit jaar voor het eerst in Amsterdam worden gehouden.

Jermaine Wattimena, Jeffrey de Zwaan en Danny Noppert kregen dinsdag een wildcard van de organisatie. Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld waren dankzij hun prestaties in de World Series dit seizoen al zeker van deelname.

Nog niet het volledige deelnemersveld is compleet. De laatste vier van de in totaal 24 tickets worden woensdag verdeeld bij een kwalificatietoernooi in Barnsley.

De World Series of Darts Finals worden van 1 tot en met 3 november gespeeld in AFAS Live in Amsterdam. Het is voor het eerst dat in de hoofdstad een groot internationaal dartstoernooi plaatsvindt.

Het toernooi werd vorig jaar afgewerkt in Wenen. De Engelsman James Wade pakte daar de titel door in de finale zijn landgenoot Michael Smith te verslaan.

Van Gerwen won twee toernooien in World Series

De World Series of Darts Finals is het sluitstuk van een door de PDC georganiseerde wedstrijdreeks. Van Gerwen won in Melbourne en Hamilton. De andere prijzen werden verdeeld door Nathan Aspinall (Las Vegas), Peter Wright (Keulen) en Damon Heta (Brisbane).

Van Barneveld schopte het tot de finale in Hamilton, maar verloor daarin met 8-1 van Van Gerwen. Voor de 52-jarige Hagenaar, die na het komende WK een punt achter zijn carrière zet, wordt het zijn laatste officiële toernooi voor eigen publiek.