Peter Wright heeft maandag bij Players Championship 29 in Barnsley het hoogste gemiddelde ooit gegooid. De Schot noteerde in zijn kwartfinale tegen Kryzstof Ratajski een gemiddelde van 123,5 per drie pijlen.

De 49-jarige Wright had daar vanzelfsprekend genoeg aan om Ratajski te verslaan. Hij won met 6-0 van de 42-jarige Pool, al ging hij later in de halve finales verrassend onderuit tegen Brendan Dolan (6-7), de latere winnaar van het toernooi.

Het record van het hoogste gemiddelde stond jaren op naam van Michael van Gerwen. De Brabander noteerde in februari 2016 tijdens de vierde Premier League-speelronde tegen Michael Smith een gemiddelde van 123,4 en won die wedstrijd met 7-1.

Kim Huybrechts is de andere darter die er ooit in slaagde om een gemiddelde van minstens 120 te noteren. De 33-jarige Belg deed dat in juni 2017 tijdens de World Cup of Darts in zijn kwartfinaleduel met Paul Lim.

Bij het bepalen van de hoogste gemiddelden ooit in het darts wordt overigens alleen gekeken naar de toernooien die ergens uitgezonden worden.

Ron Meulenkamp was tijdens Players Championship 29 de beste Nederlander. Hij reikte in Barnsley knap tot de halve finales, maar dolf daarin het onderspit tegen de Engelsman Ian White (5-7). White verloor in de finale met 6-8 van Dolan.