Michael van Gerwen heeft zaterdag in Dublin voor de vijfde keer in zijn carrière de World Grand Prix gewonnen. De Brabander rekende in de finale af met de Engelsman Dave Chisnall: 5-2.

De dertigjarige Van Gerwen begon uitstekend aan de finale en gunde zijn opponent in de openingsset geen enkele leg. Chisnall bood in het tweede bedrijf een stuk meer tegenstand en trok de stand gelijk via een finish van 101.

Ook in de volgende twee sets maakte 'Chizzy' het Van Gerwen lastig, maar die gingen beide naar de Nederlander. Dankzij een finish van 111 kwam hij met 2-1 voor en ook het vierde bedrijf besliste hij pas in de vijfde leg.

In de vijfde set ging het weer een stuk gemakkelijker voor Van Gerwen, maar vervolgens knokte Chisnall zich terug tot 4-2. In het zevende bedrijf stelde de wereldkampioen alsnog orde op zaken.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om de beslissende pijlen van Michael van Gerwen te bekijken.

Van Gerwen verdedigt titel met succes

Van Gerwen prolongeerde zijn titel. Hij schreef de World Grand Prix ook in 2012, 2014 en 2016 op zijn naam. Met zijn nieuwe eindzege verdiende hij een cheque van 110.000 Britse pond (omgerekend ruim 126.000 euro).

Eerder dit jaar werd de nummer een van de wereld voor de derde keer wereldkampioen en won hij onder meer de Premier League en The Masters, beide voor de vijfde keer.

De World Grand Prix wijkt af van andere evenementen omdat de darters elke leg met een dubbel moeten beginnen en eindigen.

Na de World Grand Prix staan de Champions League of Darts, het EK, de World Series Finals, de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals nog op het programma, voordat in december het WK wordt afgewerkt.