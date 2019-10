Michael van Gerwen heeft zich vrijdagavond op overtuigende wijze geplaatst voor de finale van de World Grand Prix Darts. De wereldkampioen was bij de laatste vier in Dublin met 4-0 te sterk voor de Engelsman Chris Dobey.

De dertigjarige Van Gerwen begon goed aan de partij en stond in de eerste set maar één leg af. In het tweede bedrijf leek Dobey op weg om de stand gelijk te trekken, maar de Brabander knokte zich terug van een 0-2-achterstand en pakte de set met een finish van 156.

Ook in de derde set maakte de 29-jarige Dobey, die eerder in het toernooi Gary Anderson verraste, het Van Gerwen lastig. 'Hollywood' kwam met 2-1 voor, maar de nummer één van de wereld was op tijd bij de les en stond in het vervolg van de partij geen leg meer af.

Zaterdag staat Van Gerwen in de finale tegenover Dave Chisnall. 'Chizzy' besliste eerder op vrijdagavond het Engelse onderonsje met Glen Durrant, de wereldkampioen bij de BDO, in zijn voordeel.

Chris Dobey maakte het Michael van Gerwen alleen in de tweede en derde set lastig. (Foto: Getty Images)

Van Gerwen kan toernooi voor de vijfde keer winnen

Van Gerwen verdedigt zijn titel op de World Grand Prix en kan het prestigieuze televisietoernooi voor de vijfde keer op zijn naam schrijven. Behalve vorig jaar triomfeerde hij in 2012, 2014 en 2016.

De World Grand Prix wijkt af van andere evenementen omdat de darters elke leg met een dubbel moeten beginnen en eindigen.

Na de World Grand Prix staan nog de Champions League of Darts, het EK, de World Series Finals, de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals op het programma, voordat het WK in december wordt afgewerkt.