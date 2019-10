Michael van Gerwen heeft zich donderdag geplaatst voor de halve finales van de World Grand Prix in Dublin. De Brabantse nummer één van de wereld en titelverdediger won in de kwartfinales met 3-1 in sets van Mervyn King.

Van Gerwen had de nodige moeite met King. Hij had in de eerste set het geluk dat zijn tegenstander twee setdarts miste, waarna hij zelf wel genadeloos toesloeg.

'Mighty Mike' moest daarna wel lijdzaam toezien hoe King met een 170-finish op gelijke hoogte kwam in sets (1-1), waarna het momentum in het restant steeds wisselde.

Van Gerwen was echter het scherpst op de dubbels, waardoor hij revanche nam voor zijn nederlaag tege King in maart in de vijfde ronde van de UK Open.

In de halve finales neemt Van Gerwen het vrijdag op tegen een van de grootste verrassingen dit toernooi, Chris Dobey, die met 3-2 te sterk was voor Ian White.

Wattimena ook nog in actie in kwartfinales

Jermaine Wattimena komt later op donderdag nog in actie in de kwartfinales. De Gelderlander, die in de tweede ronde stuntte tegen Peter Wright, treft Glen Durrant.

Naast Van Gerwen bereikte donderdag ook Dave Chisnall al de halve finales dankzij een 3-1-zege op Nathan Aspinall.

De World Grand Prix wijkt af van andere evenementen omdat de darters elke leg met een dubbel moeten beginnen en eindigen.

Na de World Grand Prix staan nog de Champions League of Darts, het EK, World Series Finals, Grand Slam of Darts en Players Championship Finals op het programma, alvorens het WK in december wordt afgewerkt.