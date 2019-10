Danny Noppert is er woensdag niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de World Grand Prix. De Fries ging in Dublin met 2-3 onderuit tegen de Engelsman Nathan Aspinall.

De 28-jarige Noppert kwam met 2-1 voor in sets, maar gaf die voorsprong vervolgens uit handen. In de laatste twee sets stond Aspinall, de nummer twaalf van de wereldranglijst, nog slechts één leg af.

Later op woensdag komt Jermaine Wattimena nog in actie in de tweede ronde. 'The Machine Gun' speelt tegen Peter Wright.

Eerder bereikte Michael van Gerwen ten koste van zijn landgenoot Jeffrey de Zwaan wel de kwartfinales in de Ierse hoofdstad. De regerend wereldkampioen treft donderdag in zijn volgende partij Mervyn King.

Van Gerwen aast op zijn vijfde eindzege, nadat hij het toernooi in 2012, 2014, 2016 en 2018 al won. Raymond van Barneveld kwalificeerde zich niet voor de World Grand Prix en doet voor het eerst sinds 2005 niet mee aan het toernooi.

De World Grand Prix wijkt af van andere toernooien, omdat de darters elke leg met een dubbel moeten beginnen en eindigen.