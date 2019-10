Raymond van Barneveld is opgelucht dat hij definitief zeker is van deelname aan het WK, het laatste optreden in zijn loopbaan. De afzwaaiende darter bekent wel dat hij zich wat overtuigender voor het toernooi had willen plaatsen.

De top 32 van de Order of Merit - de wereldranglijst van de PDC op basis van het behaalde prijzengeld - plaatst zich rechtstreeks voor het WK. Van Barneveld hoort daar niet meer bij en moest zich daardoor in de top 32 van de Pro Tour Order of Merit werken, wat eveneens goed is voor een WK-ticket.

De Hagenaar bezet op dit moment weliswaar de 47e positie op die ranglijst, maar staat in werkelijkheid wél veilig in de top 32. De lijst wordt na de Players Championship Finals namelijk geschoond, wat betekent dat de reeds geplaatste spelers eruit worden gehaald. Van Barneveld weet nu al dat hij niet meer gepasseerd kan worden.

"Het is niet des Van Barnevelds om op deze manier binnen te komen", bekende 'Barney' maandagavond in de studio van RTL 7, waar hij de wedstrijden op de World Grand Prix analyseert. "Ik had me graag op een andere manier voor het WK willen plaatsen, maar het is zoals het is."

Raymond van Barneveld gaat naar het WK. (Foto: Pro Shots)

'Alles in het werk gezet om overal te spelen'

Door zijn teleurstellende prestaties van de laatste tijd wist de 52-jarige Van Barneveld zich dit jaar niet voor een aantal prestigieuze toernooien te plaatsen. Hij moest onder meer de World Grand Prix, de World Matchplay, het EK en de World Cup aan zich voorbij laten gaan.

"Dat is zeker even wennen en raar", bekende Van Barneveld. "Ik heb alles in het werk gezet om overal te spelen, maar door een gebrek aan vorm viel ik buiten alle grote majors. Dat doet natuurlijk pijn. Er zijn nog drie toernooien te spelen (World Series of Darts, Players Championship Finals en WK, red.) dus ik moet verder."

Van Barneveld kroonde zich in zijn loopbaan vijf keer tot wereldkampioen, waarvan vier titels bij de BDO (1998, 1999, 2003 en 2005) en één bij de PDC (2007). De Nederlandse dartslegende maakte in december 2018 al bekend dat hij na het WK van 2020 zou stoppen.

Het mondiale titeltoernooi wordt van vrijdag 13 december 2019 tot en met 1 januari 2020 in Londen gehouden. Vorig jaar werd Van Barneveld al in de tweede ronde uitgeschakeld. Michael van Gerwen is titelverdediger.