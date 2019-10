Michael van Gerwen heeft zich zondag met moeite geplaatst voor de tweede ronde van de World Grand Prix. Daarin neemt de darter het op tegen landgenoot Jeffrey de Zwaan.

Van Gerwen verloor in zijn eersterondepartij verrassend de eerste set tegen Jamie Hughes, maar trok toch aan het langste eind: 2-1

De nummer één van de wereld miste in het eerste bedrijf vijf darts om op een 1-0 voorsprong in sets te komen; twee in de vierde leg en drie in de vijfde leg. Hughes, die slechts 59e staat op de Order of Merit van de PDC, profiteerde en mocht dromen van een grote stunt.

De tweede set ging echter met 3-1 naar Van Gerwen, die het verzet van zijn Engelse tegenstander definitief brak met een knappe 135-finish bij een 1-1-stand in legs in de derde en beslissende set.

De Zwaan rekent af met Beaton

Van Gerwen - die het toernooi won in 2012, 2014, 2016 en 2018 - treft De Zwaan in zijn volgende partij bij de prestigieuze World Grand Prix.

De 23-jarige Nederlander stond in het Citywest Convention Centre in Dublin maar één leg af tegen de 32 jaar oudere Engelsman Steve Beaton en won met 2-0 in sets.

'The Black Cobra' kwam tot een gemiddelde van 88,67 punten per drie pijlen. De gemiddeldes zijn bij de World Grand Prix normaal gesproken wat lager, omdat de darters elke leg met een dubbel moeten beginnen en eindigen.

Vincent van der Voort (tegen Nathan Aspinall), Jermaine Wattimena (tegen Adrian Lewis) en Danny Noppert (tegen Daryl Gurney) komen maandag voor het eerst in actie in Ierland.

Raymond van Barneveld wist zich niet te kwalificeren voor de World Grand Prix en doet voor het eerst sinds 2005 niet mee aan het toernooi.