Raymond van Barneveld is dinsdag in de eerste ronde van Players Championship 23 in Barnsley uitgeschakeld. De Zuid-Hollander verloor met 6-4 van Simon Whitlock.

De 52-jarige Van Barneveld was een week geleden ook al snel klaar bij Players Championship 22. Tegen Mervyn King verloor hij toen met 6-5.

'Barney' leek in de afgelopen maand na een moeizaam jaar juist weer enigszins op de weg terug. Hij bereikte in augustus de finale van de New Zealand Masters waar hij verloor van landgenoot Michael van Gerwen.

Van Barneveld heeft juist goede resultaten nodig om mee te mogen doen aan de resterende majors dit jaar. Hij is virtueel niet geplaatst voor de World Grand Prix en de Grand Slam of Darts, maar wel voor het WK.

Van Gerwen verliest in kwartfinales

Van Gerwen ging woensdag in Barnsley in de kwartfinales onderuit. De regerend wereldkampioen moest met 5-6 zijn meerdere erkennen in Peter Wright.

In totaal kwamen dinsdag twintig Nederlanders in actie bij Players Championship 23. Naast Van Gerwen was Jermaine Wattimena de enige van hen die de laatste acht bereikte. Daarin verloor Wattimena met 5-6 van José Oliveira de Sousa.

Het toernooi werd verrassend gewonnen door De Sousa. De Portugees liet de Welshman Gerwyn Price kansloos in de finale: 8-1.