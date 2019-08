Michael van Gerwen heeft zaterdag de New Zealand Masters gewonnen. In de finale liet de regerend wereldkampioen weinig heel van Raymond van Barneveld: 8-1.

Van Barneveld grijpt daardoor naast zijn eerste toernooizege in zijn afscheidsjaar. In maart werd de 52-jarige Hagenaar ook al verslagen in de eindstrijd van het Players Championship 8 in Wigan (3-8 tegen Adrian Lewis).

Van Gerwen begon het jaar met winst in de WK-finale en schreef daarna ook onder meer de Masters en de Premier League op zijn naam. De laatste maanden vielen de resultaten van 'Mighty Mike' echter wat tegen, al wist hij vorige week in Melbourne voor het eerst in drie maanden weer een toernooi te winnen.

Ook in de eenzijdige finale in Hamilton werd Van Gerwen geen strobreed in de weg gelegd. Alleen bij een 5-0-voorsprong leverde de Brabander, die een gemiddelde van 97 per drie pijlen haalde, een leg in.

Het was voor het eerst sinds de Auckland Masters van augustus 2018 dat de twee beste Nederlandse darters aller tijden tegenover elkaar stonden in een eindstrijd. Van Gerwen won toen ook met ruime cijfers: 11-4.

Wedstrijdreeks afgesloten in Amsterdam

Van Gerwen bereikte de eindstrijd in Nieuw-Zeeland ten koste van Kyle Anderson (6-5), Gary Anderson (8-5) en Rob Cross (8-3). Van Barneveld rekende af met achtereenvolgens Cody Harris (6-5), Daryl Gurney (8-6) en James Wade (8-5).

De New Zealand Masters maakt deel uit van de World Series of Darts van de PDC. Die wedstrijdreeks wordt van 1 tot en met 3 november afgesloten met de World Series of Darts Finals in Amsterdam.