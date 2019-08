Michael van Gerwen heeft zaterdag voor het eerst in drie maanden een toernooi gewonnen. De Brabantse nummer één van de wereld pakte de eindzege op de Melbourne Darts Masters door in de finale Daryl Gurney te verslaan: 8-3.

Van Gerwen had weinig moeite met Gurney. Hij liet de Noord-Ier eerst nog wel terugkomen van een 3-1-achterstand (3-3), maar trok daarna de daaropvolgende vijf legs op overtuigende wijze naar zich toe.

'Mighty Mike' had op weg naar de eindstrijd van het vierde World Series-toernooi van het jaar afgerekend met achtereenvolgens Tim Pusey (6-2), Gary Anderson (8-6) en Peter Wright (8-0).

De andere Nederlandse deelnemer in Melbourne, Raymond van Barneveld, werd uitgeschakeld in de kwartfinales. Hij verloor daarin nipt van Wright: 6-8.

Van Barneveld deed in de eerste ronde nog wel het nodige vertrouwen op. Hij noteerde tegen Haupai Puha (6-1) met 106,13 voor het eerst dit jaar een gemiddelde van boven de 100 punten per drie pijlen.

Van Gerwen won in mei voor het laatst een toernooi

Van Gerwen had in mei voor het laatst een toernooi gewonnen. Hij veroverde toen de eindzege op de Premier League of Darts, maar werd daarna al in een vroegtijdig stadium uitgeschakeld op onder meer de UK Open en de World Matchplay.

De regerend wereldkampioen was voor de dertiende keer in zijn loopbaan de sterkste op een World Series-toernooi en voor de eerste keer op de Melbourne Darts Masters, waarop hij de titel overnam van Wright.

De spelers spelen volgende week het vijfde en laatste World Series-toernooi van het jaar, de New Zealand Darts Masters in Hamilton, en bereiden zich daarna voor op de World Grand Prix, in oktober in Dublin.

De top acht van de World Series Order of Merit, zestien uitgenodigde spelers en vier qualifiers maken in november in het AFAS Live in Amsterdam hun opwachting op de World Series of Darts Finals.