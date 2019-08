Gerwyn Price heeft met succes zijn recordboete aangevochten voor zijn gedrag in november tijdens de door hemzelf gewonnen Grand Slam of Darts in Wolverhampton. De boete werd na hoger beroep bijna gehalveerd.

Price moet in plaats van de 21.500 pond (zo'n 23.400 euro) die de Darts Regulation Authority (DRA) hem in januari oplegde, nu van de tuchtcommissie 'slechts' 11.500 pond betalen, maar daar komt nog wel 2.325,24 pond bij voor de proceskosten.

De 34-jarige Welshman kreeg de hoogste boete in de geschiedenis van het darts voor zijn gedrag in de kwartfinales tegen Simon Whitlock (16-15-zege) en de finale tegen Gary Anderson (16-13-zege).

Price kwam vooral in opspraak tijdens de finale. Hij juichte na een gewonnen leg vol in het gezicht van Anderson, die vervolgens een klein duwtje uitdeelde, maar daarmee wegkwam met een waarschuwing.

De DRA vond dat Price de sport met zijn gedrag in diskrediet had gebracht. "De acties van de heer Price waren zeer ernstig en gingen verder dan wat acceptabel is. Hij gedroeg zich overdreven agressief in de twee wedstrijden."

'Volgende keer mogen ze me nog veel luider uitjoelen'

Price werd tijdens de prijsuitreiking van de Grand Slam of Darts massaal uitgefloten door de tweeduizend toeschouwers in het WV Active Aldersley. Door met zijn vingers naar zijn oren te wijzen, maakte hij het publiek duidelijk dat dit hem niet deerde.

"Het maakt mij niet uit dat sommige mensen hier tegen mij zijn. Soms zijn ze voor je, soms zijn ze tegen je. Ik ga daar alleen maar beter van spelen. De volgende keer mogen ze me nog veel en veel luider uitjoelen", zei hij er toen in een interview over.

Price verdiende met zijn eindzege op de Grand Slam of Darts een cheque van 110.000 pond en werd bovendien de eerste speler uit Wales die een groot televisietoernooi wist te winnen bij de PDC.

'The Iceman', zoals zijn bijnaam luidt, kampt nog altijd met de gevolgen van de incidenten ruim een half jaar geleden. Hij wordt nog steeds bij vrijwel elk toernooi uitgefloten door het publiek.