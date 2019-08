Raymond van Barneveld is zondag in de tweede ronde uitgeschakeld van Players Championship 21 in Hildesheim. De Zuid-Hollander verloor ruim van Ryan Joyce: 2-6.

Van Barneveld kwam er met een gemiddelde van slechts 87,4 punten per drie pijlen niet aan te pas. Hij pakte nog wel de openingsleg en de vijfde leg, maar moest de overige laten aan Joyce, een van de revelaties van het vorige WK.

'Barney' had in de eerste ronde nog wel knap in een 'leg decider' gewonnen van Mervyn King (6-5), die vorige week nog tot de kwartfinales reikte van de World Matchplay.

Van Barneveld kon zaterdag ook al niet verrassen bij Players Championship 20. Hij ging toen meteen in de eerste ronde in een 'leg decider' onderuit tegen Michael Smith (6-5), de verliezend finalist op de World Matchplay.

Van Barneveld blijft maar kwakkelen

Van Barneveld blijft maar kwakkelen in zijn laatste jaar als professioneel darter. Hij bereikte weliswaar een finale van een Players Championship, maar slaagde er verder niet in om aansprekende resultaten neer te zetten.

De 52-jarige Hagenaar heeft juist goede resultaten nodig om mee te mogen doen aan de resterende majors dit jaar. Hij is virtueel niet geplaatst voor de World Grand Prix en de Grand Slam of Darts, maar wel voor het WK.

Van Barneveld sprak twee weken geleden, na een verloren demonstratiewedstrijd tegen Michael van Gerwen (0-4) op de Zwarte Cross, nog zijn twijfels over zijn toekomst uit en zinspeelde daarbij op een eerder afscheid.

"Ik denk steeds vaker: moet ik nog wel tot het einde van het jaar door, of moet ik gewoon veel eerder zeggen dat het mooi is geweest? Hoeveel pijn moet je op een gegeven moment nog hebben?", vroeg hij zich hardop af in gesprek met Radio 1.