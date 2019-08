Het WK darts van de BDO wordt vanaf de komende editie niet meer in de Lakeside Country Club in Frimley Green gespeeld. De wereldtitelstrijd verhuist na ruim dertig jaar naar de O2 Arena in Londen.

Er deden al lange tijd geruchten de ronde dat de BDO afscheid zou nemen van de Lakeside Country Club, maar vrijdag maakte de dartsbond officieel bekend dat er een einde komt aan de samenwerking met het iconische gebouw.

"We zijn Lakeside zeer dankbaar voor alle mooie herinneringen. We konden deze kans niet laten liggen. We kijken ernaar uit een nieuwe toekomst voor het WK van de BDO te ontwikkelen", schrijft de BDO in een verklaring.

Sinds 1986 werd het WK van de BDO elk jaar onafgebroken in de Lakeside Country Club gehouden. Onder anderen Raymond van Barneveld (1998, 1999 en 2005), Jelle Klaasen (2006) en Christian Kist (2012) pakten er in het verleden de wereldtitel.

Voor 1986 vond het WK van de BDO plaats in de Heart of the Midlands Club in Nottingham (alleen de eerste editie in 1978) en de Jollees Cabaret Club in Stoke-on-Trent (1979 tot en met 1985).

BDO voorbijgestreefd door PDC

De BDO raakte in de jaren negentig en begin deze eeuw zijn beste spelers kwijt aan de rivaliserende dartsbond PDC, waardoor dat WK in het Alexandra Palace in Londen inmiddels een stuk hoger staat aangeschreven.

Vorige week nog kreeg de BDO opnieuw een aardige tik te verwerken. Masters of ceremonies Richard Ashdown en alle scheidsrechters, onder wie Marco Meijer, stapten op uit onvrede over het beleid van de nieuwe voorzitter Des Jacklin.

Het WK van de BDO staat elk jaar in januari, vlak na het WK van de PDC, op het programma. Glen Durrant veroverde de afgelopen drie jaar telkens de wereldtitel, maar hij maakte begin dit jaar ook al de overstap naar de PDC.

Het komende WK van de BDO wordt gespeeld in de Indigo-zaal van de O2 Arena. Dat is geen onbekende locatie voor de spelers, want daar worden regelmatig demonstratietoernooien gehouden.