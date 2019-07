Glen Durrant heeft na de uitschakeling van Michael van Gerwen opnieuw voor een verrassing gezorgd bij de World Matchplay. De Engelsman klopte bij de laatste acht in Blackpool James Wade met 16-7 en treft in zijn volgende partij Michael Smith.

De 48-jarige Durrant kwam tegen Wade weliswaar meteen break achter, maar daarna nam hij de regie in handen. 'Duzza' nam mede dankzij een finish van boven de honderd een 9-5-voorsprong.

Wade kwam er nauwelijks meer aan te pas. Hij trok nog slechts twee legs naar zich toe en zag zijn opponent de partij in stijl afmaken met een finish van 137.

Durrant, die woensdag in de achtste finales Van Gerwen verraste, staat voor het eerst in zijn carrière in de halve finales van een groot toernooi bij de PDC. Hij won wel de laatste drie edities van Lakeside, het wereldkampioenschap bij de BDO.

Voor de app-gebruikers: klik op de tweet om de bizarre leg tussen Michael Smith en Mervyn King te zien.

Smith en King missen 22 keer de dubbel in één leg

Eerder op donderdag was de 28-jarige Smith met 16-11 te sterk voor Mervyn King. Hij begon uitstekend aan zijn partij en kwam met 5-1 voor, maar King knokte zich vervolgens terug in de wedstrijd en boog zijn achterstand om in een 8-7-voorsprong.

De twee Engelsen waren ook daarna behoorlijk aan elkaar gewaagd en misten de nodige dubbels. Bij 12-10 in het voordeel van Smith misten beide darters maar liefst 22 kansen om de leg uit te gooien.

Uiteindelijk bracht King zijn achterstand terug, maar vervolgens won hij geen enkele leg meer. Smith maakte de partij af met een finish van 114.

Vrijdag staan de andere twee kwartfinales op het programma in Blackpool. Rob Cross neemt het dan op tegen Stephen Bunting en Peter Wright speelt tegen Daryl Gurney.