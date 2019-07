Michael van Gerwen bevindt zich niet in de beste periode van zijn dartsloopbaan. De nummer één van de wereld werd dinsdag op de World Matchplay opnieuw in een vroegtijdig stadium uitgeschakeld. Oud-wereldtoppers John Part en Wayne Mardle laten hun licht schijnen over 'Mighty Mike'.

Het is midden in de verlenging als Van Gerwen na bijna elke worp zijn hoofd naar links draait om te zien op welke score tegenstander Glen Durrant staat. Hij is duidelijk niet zeker van zijn zaak. Terecht, blijkt uiteindelijk, want Van Gerwen verliest het spektakelstuk met 11-13 en wordt al in de tweede ronde uitgeschakeld op de World Matchplay.

Het is de zoveelste domper in korte tijd voor Van Gerwen. Hij strandde ook al snel op de drie voorgaande toernooien (de German Darts Masters, US Darts Masters en Czech Darts Open) en maakte daarnaast geen goede indruk op de World Cup of Darts, waarop hij een team vormde met Jermaine Wattimena.

De vraag is dus gerechtvaardigd wat er aan de hand is met Van Gerwen. Hij domineerde begin dit jaar nog met eindzeges op onder andere het WK, The Masters en de Premier League of Darts, maar is het in de afgelopen twee maanden volkomen kwijt. Een gemiddelde van boven de 100 is alweer van tien wedstrijden geleden.

Michael van Gerwen druipt teleurgesteld af na zijn nederlaag tegen Glen Durrant op de World Matchplay. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

'Er gaat veel mis bij het gooien van de dubbels'

Part - net als Van Gerwen drievoudig wereldkampioen - en vijfvoudig WK-halvefinalist Mardle zijn verbaasd over wat Van Gerwen heeft laten zien na de Premier League, waarin hij in de finale eind mei bij tijd en wijle speelde met Rob Cross, toch de nummer twee van de wereld.

"Er gaat bij Michael op dit moment veel mis bij het gooien van de dubbels", constateert Part. "Zijn focus is niet goed genoeg. Hij valt de dubbels niet meer aan. Het is nu bij hem een kwestie van hopen dat ze erin vallen. Daar moet hij veel tijd aan gaan besteden op de training."

"Michael speelt inderdaad niet meer op dezelfde manier", is Mardle het met Part eens. "Een wereldtopper gooit iedere pijl op dezelfde manier naar het bord. Michael doet dat nu steeds verschillend. Soms hard, soms zacht, dan weer snel, dan weer traag. Het lijkt alsof hij in paniek raakt. Dat overkwam hem vroeger echt nooit."

Michael van Gerwen baalt van zichzelf na een slechte score. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Tegenstanders denken nu dat ze Michael kunnen verslaan'

Ondertussen ruiken Van Gerwens grootste rivalen bloed. Cross, Gary Anderson, Peter Wright: allemaal hebben ze in de afgelopen dagen al uitgesproken dat Van Gerwen niet langer onverslaanbaar is en dat wat hen betreft iemand anders binnenkort op de troon komt zitten.

"Doordat Michael nu minder staat te spelen, krijgen anderen meer vertrouwen", aldus Part. "Die krijgen de hoop dat hij is af te stoppen. Dat is ook Michaels grootste gevaar. Hoe langer hij de dingen niet op orde heeft, hoe minder mensen bang voor hem worden. Hij moet ervoor zorgen dat hij zo snel mogelijk alles weer op de rails heeft."

"Michael lijkt niet meer zo zelfverzekerd als voorheen", vult Mardle aan. "In het verleden kwam hij vaak op het podium met een houding van: ik ga niet verliezen. Nu kijken zijn tegenstanders hem recht in de ogen aan en denken ze: ik kan je verslaan. Dat is een enorme verandering."

Michael van Gerwen in gelukkigere tijden: met de trofee van de Premier League of Darts. (Foto: Pro Shots)

'Michael zal nu gemotiveerder dan ooit zijn'

Van Gerwen is volgende maand 'Down Under' actief om mee te doen aan de World Series-toernooien Brisbane Darts Masters, Melbourne Darts Masters en New Zealand Darts Masters, waarna met onder meer de World Grand Prix, de Grand Slam of Darts en het WK de echt belangrijke toernooien weer op het programma staan.

"Michael zal nu gemotiveerder dan ooit zijn", stelt Part. "Het kan zomaar zijn dat hij er op het volgende toernooi gewoon weer staat. Hij kan beter dan ooit worden. Of dat ook betekent dat hij alles weer gaat winnen, weet ik niet. Ik weet wel dat ik niet zijn aankomende tegenstander wil zijn."

"Op de World Grand Prix en de Grand Slam of Darts zullen we weer de echte Michael van Gerwen zien", beweert Mardle. "Hij moet ook wel, want als hij daarop slecht speelt, dan wordt hij geen wereldkampioen. Dan pakken anderen hem. Maar hij is voor mij nog steeds de beste speler op deze planeet. Hij doet nog steeds dingen die niemand anders kan."