Rob Cross en Peter Wright hebben zich woensdag voor de kwartfinales van de World Matchplay in Blackpool geplaatst. Beide favorieten wonnen in de tweede ronde eenvoudig, van respectievelijk Krzysztof Ratajski (11-5) en Simon Whitlock (11-2).

Cross ging tegen Ratajski stroef van start en stond al snel op een 0-2-achterstand (bijna 0-3), maar was daarna bij de les en pakte negen legs op rij (9-2), waarmee hij zijn tegenstander geen kans op een comeback gaf.

Wright ging tegen Whitlock juist wél voortvarend van start. Hij stond voor de eerste onderbreking geen enkele leg af (5-0) en haalde ook daarna een ontzettend hoog niveau, met als uitkomst het hoogste gemiddelde tot dusver in het toernooi (103,01 punten per drie pijlen).

Cross en Wright kunnen elkaar zaterdag in de halve finales tegenkomen. Ze moeten vrijdag in de kwartfinales dan wel eerst afrekenen met Stephen Bunting (Cross) en Daryl Gurney (Wright).

Bunting was woensdag in een thriller verrassend te sterk voor Ian White (14-12), waarbij White vijf matchdarts miste. Gurney versloeg Keegan Brown met 11-9.

Alle Nederlanders al naar huis

Er zitten geen Nederlanders meer in het toernooi. Michael van Gerwen werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Glen Durrant en Jermaine Wattimena, Jeffrey de Zwaan, Vincent van der Voort en Danny Noppert strandden allemaal in de eerste ronde.

De World Matchplay krijgt dit jaar sowieso een andere winnaar dan vorig jaar. Titelverdediger Gary Anderson, die pas net hersteld is van een slepende rugblessure, verslikte zich in de tweede ronde namelijk in Mervyn King.

Naast Durrant en King bereikten dinsdag ook James Wade (tegen Mensur Suljovic) en Michael Smith (tegen Max Hopp) de kwartfinales. Een plek bij de laatste acht is al goed voor een bedrag van 25.000 pond (28.000 euro).

Smith-King en Durrant-Wade zijn donderdagavond de eerste kwartfinales en Cross-Bunting en Wright-Gurney zijn vrijdagavond de laatste partijen in die ronde.