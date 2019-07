Michael van Gerwen baalt er ontzettend van dat hij voor het derde jaar op rij vroeg is uitgeschakeld op de World Matchplay in Blackpool. De Brabantse nummer één van de wereld vindt dat hij dinsdag onnodig verloor van Glen Durrant (11-13) in de tweede ronde.

"Ik ben hier ziek van. Ik ben een winnaar en hou er niet van om te verliezen", zei Van Gerwen in een korte eerste reactie in het snikhete Winter Gardens, waar de temperatuur de hele avond ruim boven de 30 graden Celsius lag.

"Ik denk dat ik een stuk beter was dan in de afgelopen periode, maar het was nog steeds werken geblazen. Ik heb mezelf niet beloond op de juiste momenten. Ik had helemaal niet hoeven verliezen. Dat ik dat wel heb gedaan, kan ik alleen mezelf kwalijk nemen."

Van Gerwen en Durrant maakten er een waanzinnige wedstrijd van. 'Mighty Mike' kwam na een stroef begin sterk terug van een 5-8-achterstand en leek daarna in het voordeel, maar een aantal missers op de dubbels en een break bij 11-11 brachten hem de genadeklap.

"Ik heb bij vlagen goed spel laten zien, maar na mijn comeback was ik toch weer niet helemaal 100 procent en dat moet je wel zijn op de World Matchplay. Niet halfbakken. Ik had het af moeten maken, maar was daartoe niet in staat", aldus Van Gerwen.

"Het was volgens mij een mooie wedstrijd om naar te kijken. Maar wel eentje met de verkeerde winnaar. Het mag mij gewoon niet gebeuren dat ik het zo uit handen geef. Ik mag niet van hem verliezen. Maar fair play naar hem. Hij heeft goed geprofiteerd."

Van Gerwen ziet nederlaag niet als gezichtsverlies

De ontmoeting was beladen, omdat Van Gerwen en Durrant regerend wereldkampioen zijn bij respectievelijk de PDC en de rivaliserende bond BDO. Van gezichtsverlies wil Van Gerwen na zijn verliespartij echter niets weten.

"Nee, dat niet. Glen is ook gewoon een goede speler. Iedereen respecteert hem binnen de PDC", doelt hij op diens overstap begin dit jaar van de BDO naar de PDC, waar Durrant met de eindzege op een Players Championship al zijn eerste titel op zak heeft.

Van Gerwen zit niet in de beste periode van zijn dartsloopbaan. Hij strandde ook op de voorgaande drie toernooien (German Darts Masters, US Darts Masters en Czech Darts Open) al snel en maakte bovendien geen al te beste indruk op de World Cup of Darts.

"Het zijn zware weken geweest, maar ik heb me altijd terug weten te knokken en ben van plan om dat ook dit keer weer te gaan doen. Maar goed, eerst dit maar even verwerken, want dit doet wel pijn. Ik had hier graag de titel veroverd", besloot hij.

Van Gerwen werd vorig jaar al in de eerste ronde uitgeschakeld op de World Matchplay door Jeffrey de Zwaan en het jaar daarvoor in de kwartfinales door de inmiddels gestopte Phil Taylor. Hij was in 2015 en 2016 wel de beste op de prestigieuze major.