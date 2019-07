Michael van Gerwen is dinsdag al in de tweede ronde uitgeschakeld op de World Matchplay in Blackpool. De Brabantse nummer één van de wereld verloor in een waanzinnige wedstrijd met 11-13 van Glen Durrant. Titelverdediger Gary Anderson strandde eveneens tegen Mervyn King (7-11).

Van Gerwen liep tegen Durrant constant achter de feiten aan. Hij speelde met name in de openingsfase onder zijn kunnen. Hij wisselde goede scores af met heel slechte (veel pijlen belandden opvallend genoeg in de single 5 en 10) en werd al vrij snel gebroken (2-3).

'Mighty Mike' slaagde er daarna maar niet in om constant te worden. Durrant daarentegen bleef wel de hele tijd ruim boven een gemiddelde van 100 punten per drie pijlen en leek zelfs op de zege af te stevenen dankzij een tweede break en een 8-5-voorsprong.

Van Gerwen gooide vanaf dat moment echter eindelijk alle schroom van zich af. Hij trok de stand mede dankzij een sublieme 134-finish gelijk (8-8) en nam daarna zelfs tot twee keer toe de leiding (9-8 en 10-9), maar een aantal missers op de dubbel en een nieuwe break bij 11-11 braken hem uiteindelijk op.

De ontmoeting in de snikhete Winter Gardens, waar de temperatuur de hele avond ver boven de 30 graden Celsius was, had een bijzonder tintje, omdat Van Gerwen en Durrant de regerend wereldkampioenen zijn van respectievelijk de PDC en de rivaliserende bond BDO.

Van Gerwen kent de laatste jaren geen al te gelukkig huwelijk met de World Matchplay. Hij werd vorig jaar in de eerste ronde uitgeschakeld door Jeffrey de Zwaan en het jaar daarvoor in de kwartfinales tegen de inmiddels gestopte Phil Taylor.

Michael van Gerwen druipt teleurgesteld af, terwijl Glen Durrant zijn emoties niet in bedwang kan houden. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Geen Nederlanders meer in toernooi

Door deze exit van Van Gerwen zitten er geen Nederlanders meer in het toernooi. Jermaine Wattimena (1-10 tegen Mensur Suljovic), De Zwaan (12-13 tegen James Wade), Vincent van der Voort (5-10 tegen Peter Wright) en Danny Noppert (5-10 tegen Anderson) lagen er meteen uit in de eerste ronde.

Anderson kwam geen moment in zijn spel tegen King. Hij maakte nog wel een 3-6-achterstand ongedaan en nam daarna zelfs even de leiding (7-6), maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in King, die in de eerste ronde ook al voor een kleine stunt had gezorgd tegen Nathan Aspinall (10-5).

Anderson is pas net hersteld van een slepende rugblessure, die hem noopte tot afzeggen voor The Masters en de Premier League of Darts (beide gewonnen door Van Gerwen). Hij zei vorige week al dat hij zonder verwachtingen zou afreizen naar Blackpool.

Naast Van Gerwen en Anderson ging ook Mensur Suljovic eruit in de tweede ronde. De finalist van vorig jaar verloor na een thriller met 11-13 van Wade, die dus net als tegen De Zwaan aan het langste eind trok in de verlenging.

Michael Smith beging geen misstap in de tweede ronde. De vice-wereldkampioen, die nog nooit verder dan de tweede ronde reikte op de World Matchplay, worstelde zich met veel pijn en moeite langs Max Hopp: 12-10.