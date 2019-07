Vincent van der Voort heeft ondanks de bittere 5-10-nederlaag van maandag tegen Peter Wright in de eerste ronde van de World Matchplay in Blackpool het gevoel dat hij weer op de goede weg is. De Noord-Hollander lijkt een periode vol blessureleed definitief achter zich te hebben gelaten.

"Ik zit gelukkig niet meer op het niveau van een paar maanden geleden toen ik bijvoorbeeld meteen werd uitgeschakeld op de UK Open. Dat geeft de burger zeker moed. Ik kan iedereen verslaan, maar alles moet wel samenvallen. Er is echt nog wel wat werk aan de winkel", zegt Van der Voort tegen NUsport.

"Ik denk dan ook op dit moment vooral aan het feit dat ik een hoop kansen heb laten liggen tegen Wright en hem veel meer pijn had kunnen doen. Dat overheerst nu, maar misschien besef ik over een paar dagen wel dat ik iemand in topvorm aardig partij heb gegeven."

Van der Voort deed vooral in de openingsfase - met in de eerste legs een gemiddelde van boven de 105 - niets onder voor Wright. Hij nam meteen een 2-0-voorsprong en leek zelfs op 3-0 te komen, maar Wright gooide in de derde leg een sublieme 164-finish en kantelde daarmee de wedstrijd.

"Het was mooi dat ik op een 2-0-voorsprong kwam en volgens mij gooide ik in de derde leg ook niet zo slecht, maar toen kwam hij met die 164-finish. Dat is pure klasse van hem. Die deed wel even zeer. Zo eerlijk moet je zijn", vertelt Van der Voort.

"Bij mij liep de eerste pijl niet. En in het darts draait het daar heel veel om. De eerste pijl moet goed zitten. Dan kan je er een hoop mee doen. Dat was bij mij niet het geval. Dan krijg je ook geen ontspanning. Dan blijft het de hele tijd werken, werken en nog eens werken."

Vincent van der Voort tijdens zijn wedstrijd tegen Peter Wright. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Wright topfavoriet voor eindzege'

Van der Voort ziet in Wright de topfavoriet voor het winnen van de World Matchplay. De Schot won de laatste drie toernooien (German Darts Masters, Players Championship 19 en Players Championship 20) en is inmiddels al negentien wedstrijden op rij ongeslagen.

"Als je ziet wat hij de laatste tijd neerzet, ook onder druk, dan is hij gewoon de topfavoriet voor de eindzege hier in Blackpool. Hij heeft de meeste indruk gemaakt van alle spelers in de eerste ronde", aldus Van der Voort.

"Hij doet er ook veel voor. Hij traint heel veel en is een op-en-top professional. Hij staat niet voor niets al zo lang in de top van de wereldranglijst. Hij heeft vandaag ook weer bewezen dat dat terecht is."

Van der Voort, die jarenlang kwakkelde met zijn rug en is afgezakt naar de 35e plaats op de wereldranglijst, deed al voor de negende keer en voor de eerste keer sinds 2016 mee aan de World Matchplay. Hij behaalde precies tien jaar geleden met een halvefinaleplaats zijn beste prestatie tot dusver in de Winter Gardens.

Door de exit van Van der Voort zit er nog maar één Nederlander in het toernooi. Jeffrey de Zwaan (tegen James Wade), Jermaine Wattimena (tegen Mensur Suljovic) en Danny Noppert (tegen Gary Anderson) strandden eveneens in de eerste ronde. Alleen Michael van Gerwen (tegen Steve Beaton) overleefde de eerste schifting.