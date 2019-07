Vincent van der Voort is maandag als vierde Nederlander uitgeschakeld in de eerste ronde van de World Matchplay in Blackpool. De Noord-Hollander verloor in een bij vlagen hoogstaande wedstrijd in de eerste ronde met 5-10 van Peter Wright.

Van der Voort kende nog wel een uitstekende start. Hij nam meteen een 2-0-voorsprong en leek zelfs op 3-0 te komen, maar Wright gooide in de derde leg een sublieme 164-finish en ging zelfs na de eerste onderbreking aan de leiding: 2-3.

'The Dutch Destroyer' bleef echter ook daarna een hoog niveau halen (hij zat ruime tijd boven een gemiddelde van 105 punten per drie pijlen) en kreeg bij 3-4 zelfs twee kansen op een break, maar hij wist die niet te verzilveren.

Die missers kwam Van der Voort in het vervolg niet meer te boven. Hij bleef nog wel enige tijd in de buurt van de voortreffelijk scorende Wright, maar werd bij 5-7 voor de tweede keer gebroken en kreeg daarmee de genadeklap uitgedeeld.

Van der Voort deed al voor de negende keer en voor de eerste keer sinds 2016 mee aan de World Matchplay. Hij behaalde precies tien jaar geleden met een halvefinaleplaats zijn beste prestatie tot dusver in de Winter Gardens.

Vincent van der Voort baalt van een gemiste dubbel in zijn wedstrijd tegen Peter Wright. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Wright steekt in een geweldige vorm

Wright steekt in een geweldige vorm. De Schotse nummer zes van de wereld won de laatste drie toernooien, achtereenvolgens de German Darts Masters, Players Championship 19 en Players Championship 20.

Naast Van der Voort strandden afgelopen weekend ook Jermaine Wattimena (tegen Mensur Suljovic), Jeffrey de Zwaan (tegen James Wade) en Danny Noppert (tegen Gary Anderson) meteen in de eerste ronde.

Michael van Gerwen overleefde als enige Nederlander de eerste ronde. Hij won van Steve Beaton en neemt het dinsdagavond als regerend wereldkampioen bij de PDC in de tweede ronde op tegen Glen Durrant, de regerend wereldkampioen bij de rivaliserende bond BDO.

Behalve Wright plaatsten ook Daryl Gurney (10-7 tegen Ricky Evans), Simon Whitlock (10-8 tegen John Henderson) en Keegan Brown (10-8 tegen Jonny Clayton) zich voor de tweede ronde, die dinsdagavond van start gaat.