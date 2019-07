Michael van Gerwen is er klaar mee dat Raymond van Barneveld openlijk blijft twijfelen over zijn toekomst. De nummer één van de wereld vindt het voor iedereen het beste als de Hagenaar eens duidelijkheid schept.

"Ik vind dat hij gewoon zijn klep moet houden. Hij gaat straks toch wel naar het WK. Dan moet hij dat soort dingen allemaal niet roepen. Hij moet een standpunt innemen. Zo van: ik ga wel of niet meedoen. Niet de hele tijd dat getwijfel", zegt Van Gerwen tegen NUsport.

Van Barneveld liet donderdag na een demonstratiewedstrijd tegen Van Gerwen op de Zwarte Cross aan Radio 1 weten dat hij niet zeker weet of hij in actie komt op het WK, mocht hij zich daar in de komende maanden voor plaatsen.

"Ik denk steeds vaker: moet ik nog wel tot het einde van het jaar door, of moet ik gewoon veel eerder zeggen dat het mooi is geweest?", vroeg hij zich hardop af. "Hoeveel pijn moet je op een gegeven moment nog hebben?"

'Hij was weer helemaal over de zeik'

Van Gerwen vernam het nieuws hoofdschuddend. Hij stelt dat Van Barneveld vooral in een emotionele bui handelde, omdat hij voor het oog van liefst veertienduizend toeschouwers met 4-0 had verloren.

"Hij was toen weer helemaal over de zeik. Dat snap ik ook wel. Raymond is een winnaar. Hij wil altijd het beste laten zien, maar het is er nu niet meer. Daar baalt hij natuurlijk gruwelijk van. Maar juist dan moet je een keuze maken en dus niet speculeren over je toekomst."

Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld wonnen in het verleden samen drie keer de World Cup of Darts. (Foto: Kelly Deckers/PDC)

'Het is te veel een poppenkast aan het worden'

Van Gerwen spreekt er regelmatig met Van Barneveld over. Hij gunt hem als vijfvoudig wereldkampioen een waardig afscheid en geen - zoals hij het zelf omschrijft - "poepjaar" met een finaleplaats op een Players Championship als mager hoogtepunt.

"Het hele afscheid duurt allemaal te lang. Het is veel te veel een poppenkast aan het worden", aldus Van Gerwen. "Hij moet zich gaan concentreren op darten en niet op de randzaken. Hij heeft de sport op de kaart gezet in Nederland, maar hij doet zichzelf op dit moment tekort."

"Raymond is een heel gevoelig mens. Hij luistert naar iedereen omdat hij denkt dat iedereen altijd het beste met hem voor heeft, maar dat is niet altijd zo. Heel veel mensen die tegen hem praten, hebben geen verstand van darten. Hij moet zijn hart volgen, dan kan hij nooit iemand de schuld geven van iets."

Zelfs doorgaan lijkt nog optie voor 'Barney'

Ondertussen gaan er zelfs geruchten dat Van Barneveld ook een scenario in zijn hoofd heeft zitten waarin hij na dit jaar helemaal niet stopt, maar na het WK gewoon doorgaat als prof, of een korte pauze neemt.

"Hij heeft tegen mij gezegd dat hij misschien wel doorgaat", aldus Van Gerwen. "Maar zijn manager Jaco zegt dat hij gaat stoppen. Ik weet het niet. Ik durf daar geen antwoord op te geven. Het ligt eraan hoe zijn situatie na dit jaar is. Hij zit midden in een scheiding. Je weet nooit hoe dat afloopt."