Jermaine Wattimena en Jeffrey de Zwaan balen van het gedrag van hun tegenstanders in de eerste ronde van de World Matchplay. De Nederlanders beweren dat hun opponenten zondag trucjes uithaalden in Blackpool.

Wattimena had geen goed woord over voor Mensur Suljovic, van wie hij kansloos met 1-10 verloor. "Ik ga even terugkomen op de woorden van Joe Cullen een tijdje geleden. Darts is niet meer zoals het was, het is geen eerlijk spel meer. Je wil eerlijk winnen en je wil eerlijk verliezen. Als mensen zo van je willen winnen... Tja, zoals Cullen zei: cheaters", zei hij.

Wattimena was op het podium zichtbaar geïrriteerd. Hij applaudisseerde bij een 1-7-stand cynisch in de richting van Suljovic, die in zijn ogen steeds met opzet pijlen op de grond liet vallen, traag naar het bord liep en de pijlen langzaam uit het bord haalde.

"Mensen hebben tegenwoordig iets nodig om van je te kunnen winnen. Anders kunnen ze niet van je winnen. Maar goed, ik heb zelf ook gewoon kut gespeeld en mijn niveau niet gehaald. Dit is een leermoment voor me. Thuis is hierop trainen makkelijker dan op het podium."

Wattimena bood Suljovic de volgende ochtend wel zijn excuses aan voor zijn uitspraken. "Ik liet me meeslepen door te veel emoties en frustraties na de wedstrijd, het had niet mogen gebeuren! Ik wens Mensur veel succes in de tweede ronde", schreef hij op Twitter.

'Wade was niet altijd even respectvol bezig'

De Zwaan beschuldigde zijn tegenstander James Wade van het continu maken van afleidende geluiden. Hij wilde dat echter niet als excuus gebruiken voor zijn 12-13-nederlaag, waarbij hij een comfortabele 9-6-voorsprong verspeelde en bovendien vijf matchdarts miste.

"Wade was niet altijd even respectvol bezig. Het probleem is: ik weet dat hij die trucjes doet en ik heb me erop voorbereid, maar toch trap ik erin. Dat is mijn eigen schuld. Ik begon me aan hem te ergeren. Ik had me er gewoon tegen moeten wapenen", aldus De Zwaan.

"Ik ga hem dan ook niet de schuld geven van deze nederlaag. Het hoort er een beetje bij. We staan om 5.000 pond (zo'n 5.560 euro) te spelen. Het is je brood. Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan. Hier kan ik helemaal niets mee. Dit moet ik zo snel mogelijk vergeten en ik moet me opmaken voor het volgende toernooi."

De Zwaan verraste vorig jaar nog met een halvefinaleplaats op de World Matchplay. Hij stuntte toen in de eerste ronde tegen Michael van Gerwen en strandde uiteindelijk tegen Gary Anderson, die vervolgens in de finale ook te sterk voor Suljovic was.

Door de uitschakeling van Wattimena, De Zwaan en eerder al Danny Noppert (6-10-nederlaag tegen Anderson) zitten er nog maar twee Nederlanders in het toernooi. Van Gerwen won zijn eersterondepartij (10-6 tegen Steve Beaton) wel en Vincent van der Voort komt maandagavond tegen Peter Wright voor het eerst in actie.