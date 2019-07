Michael van Gerwen vindt het overdreven dat er door de buitenwacht wordt gezegd dat hij in een vormcrisis steekt. De Brabantse nummer één van de wereld beaamt wel dat hij momenteel niet op zijn best is en er nog veel valt te verbeteren aan zijn spel.

"Het is best raar dat over mij wordt geschreven dat ik in een vormcrisis steek. Veel toppers halen niet eens een gemiddelde van 93. En die zouden dan wel in goeden doen zijn. Ik weet niet wat het verschil is. Waarschijnlijk komt het door de standaard die ik heb gezet. Daarom ben ik ook de beste", zegt hij tegen NUsport.

"Het klopt natuurlijk wel dat ik niet op mijn best ben. Ik weet niet hoe dat komt. Ik voel me in elk geval geval goed. Vooral het gooien van de dubbels kan een stuk beter. Maar als je goed oplet, dan weet je ook dat ik elk jaar niet top ben in deze periode."

Van Gerwen werd op de laatste drie toernooien (German Darts Masters, US Darts Masters en Czech Darts Open) voortijdig uitgeschakeld en kwam bovendien in de afgelopen negen wedstrijden niet boven een gemiddelde uit van 100. Zondag haalde hij de tweede ronde van de World Matchplay.

"Ik heb best wel een goede eerste seizoenshelft achter de rug met eindzeges op het WK, The Masters, de Premier League en vier Euro Tour-toernooien. Het gaat nu alleen net even iets minder. Ik leg mezelf altijd de druk op om optimaal te presteren en dat is niet altijd even makkelijk. Ik ben ook geen robot", vertelt hij.

"Het zou goed kunnen dat er af en toe onbewust een gebrek aan motivatie insluipt, maar dat wil ik niet als excuus gebruiken. Ik kan en moet gewoon beter dan wat ik op dit moment laat zien. Ik ga me terugvechten, want als je dat niet kan, dan kan je ook geen titels meer pakken."

Michael van Gerwen tijdens zijn wedstrijd tegen Steve Beaton in de eerste ronde van de World Matchplay. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

'Gebrand om de afgelopen twee jaar recht te zetten'

Van Gerwen begon zondag ook niet bijster indrukwekkend aan de World Matchplay. Hij versloeg Steve Beaton relatief eenvoudig met 10-6, maar hij noteerde een gemiddelde van 'slechts' 93 en een ook niet al te hoog dubbelpercentage van 27 (10 uit 37).

'Mighty Mike' aast op revanche voor de teleurstellende prestaties in de afgelopen twee jaar op de prestigieuze major in Blackpool. Hij verloor in 2017 in de kwartfinales kansloos van Phil Taylor (6-16) en in 2018 al in de eerste ronde verrassend van Jeffrey de Zwaan (6-10).

"Ik ben gebrand om dat recht te zetten. Ik heb in de afgelopen twee jaar een klotevoorbereiding gehad met tijdsverschillen doordat ik in Azië speelde. Ik ben nu uitgerust. Maar het is niet zo dat die nederlagen in mijn achterhoofd zitten. Ik ben iemand die de goede dingen onthoud, aan de slechte dingen heb je niks meer."

"Als ze denken dat ze van mij kunnen winnen, dan komen ze van een koude kermis thuis. Het leuke is eigenlijk dat ik niet mijn beste spel laat zien, maar vaak toch wel win. Maar goed, er is nog genoeg ruimte voor verbetering. Ik streef naar perfectie. Dat maakt je een winnaar."

Van Gerwen wacht dinsdagavond een bijzondere ontmoeting in de tweede ronde van de World Matchplay. Hij neemt het daarin als regerend wereldkampioen bij de PDC op tegen Glen Durrant, de regerend wereldkampioen bij de rivaliserende bond BDO, die zeer overtuigend met 10-4 te sterk was voor Adrian Lewis.