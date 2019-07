Michael van Gerwen heeft zich zondag geplaatst voor de tweede ronde van de World Matchplay in Blackpool. De Brabander won met 10-6 van Steve Beaton. Jeffrey de Zwaan en Jermaine Wattimena werden uitgeschakeld tegen respectievelijk James Wade (12-13) en Mensur Suljovic (1-10).

Van Gerwen hoefde tegen Beaton niet eens zijn gebruikelijke niveau - met een gemiddelde van 93 punten per drie pijlen zat hij daar namelijk ver onder - te halen, om alsnog relatief eenvoudig aan het langste eind te trekken.

De nummer één van de wereld maakte het zichzelf in de openingsfase nog wel onnodig moeilijk. Hij miste ontzettend veel dubbels, waardoor hij Beaton terug liet komen van een 2-5- tot een 4-5-achterstand, maar hij was daarna weer op tijd bij de les.

Van Gerwen wacht dinsdagavond als regerend wereldkampioen bij de PDC een ontmoeting met Glen Durrant, de regerend wereldkampioen bij de rivaliserende bond BDO, die op uiterst overtuigende wijze Adrian Lewis met 10-4 opzij zette.

Michael van Gerwen schreeuwt het uit na zijn zege. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

De Zwaan laat liefst vijf matchdarts liggen

De Zwaan leek tegen Wade lange tijd op de zege af te stevenen. Hij liep in de slotfase uit naar een comfortabele 9-6-voorsprong, maar liet vervolgens in de daaropvolgende twee legs en bij 11-10 in totaal liefst vijf matchdarts liggen.

Wade profiteerde optimaal van de missers van De Zwaan. Hij brak hem op het moment dat het moest (12-12) en ging daarna ook aan de haal met de beslissende 25e leg die hij zelf mocht beginnen, waardoor hij alsnog ontsnapte aan een vroege aftocht.

De Zwaan verraste vorig jaar nog met een halvefinaleplaats op de World Matchplay. Hij stuntte toen in de eerste ronde tegen Van Gerwen en strandde uiteindelijk tegen Gary Anderson, die in de finale ook te sterk was voor Mensur Suljovic.

Jeffrey de Zwaan zucht na het missen van een matchdart. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Wattimena eveneens uitgeschakeld in eerste ronde

Wattimena kwam tegen de traag spelende Suljovic geen moment in zijn spel. Hij werd vier keer gebroken en noteerde een gemiddelde van slechts 82,02 punten per drie pijlen, het laagste van alle spelers.

'The Machine Gun', zoals zijn bijnaam luidt, vond vorig jaar bij zijn debuut ook al in de eerste ronde zijn Waterloo op de World Matchplay. Hij moest toen net als De Zwaan dit jaar nipt zijn meerdere erkennen in Wade (10-12).

Wattimena vormde onlangs nog samen met Van Gerwen het Nederlandse team op de World Cup, maar ook dat liep met een halvefinaleplaats (verrassende nederlaag tegen Ierland) uit op een teleurstelling.

Jermaine Wattimena is radeloos na een slechte score. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Van der Voort maandag laatste Nederlander

Danny Noppert werd zaterdag tegen Anderson (6-10) als eerste Nederlander uitgeschakeld op de World Matchplay. Vincent van der Voort komt maandagavond tegen Peter Wright als vijfde en laatste Nederlandse deelnamer in actie.

Zondagmiddag bereikten Michael Smith (10-7 tegen Jamie Hughes), Ian White (10-0 tegen Joe Cullen, eerste whitewash sinds die van Van Gerwen ten koste van Jamie Caven in 2016), Krzysztof Ratajski (10-5 tegen Darren Webster) en Max Hopp (11-9 tegen Dave Chisnall) al de tweede ronde.

In die tweede ronde staan behalve de wedstrijd tussen Van Gerwen en Durrant voorlopig ook Anderson-Mervyn King, Wade-Suljovic, Smith-Hopp (allen op dinsdagavond), White-Stephen Bunting en Rob Cross-Ratajski (beide op woensdagavond) op het programma.