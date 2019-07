Danny Noppert was zaterdag niet te spreken over hoe hij aan de wedstrijd tegen Gary Anderson begon in de eerste ronde van de World Matchplay in Blackpool. De Fries maakte het na een belabberde start nog wel even spannend, maar verloor uiteindelijk met 6-10 van de titelverdediger.

"Deze nederlaag heb ik zeker aan mezelf te wijten. Ik miste vooral in het begin veel dubbels, ik was echt heel erg slordig. Misschien had dat wat met nervositeit te maken. Dat zou wel raar zijn, want van tevoren was ik heel relaxed en ging het goed tijdens het ingooien", zei hij na de wedstrijd tegen NUsport.

Noppert kreeg in bijna elke leg kansen op de dubbel, maar hij bezweek telkens onder de druk. Zo gooide hij bij een 0-2-achterstand in plaats van een single 20 op onverklaarbare wijze buiten het bord terwijl hij op 60 stond, waarna Anderson keihard toesloeg met een tweede break.

"Dat moment zal nog wel even door mijn hoofd blijven spoken de komende dagen. Daar weet ik nu even niet mee om te gaan. Ik kan er wel om janken. Ik schaam me er kapot voor. Dat mag mij gewoon niet overkomen. Zo simpel is dat", was de geboren Jouster uitermate kritisch op zichzelf.

"Dat ik daarna nog wel terugkwam van een 3-7- tot een 6-7-achterstand is het enige positieve. Dat kwam natuurlijk ook wel een beetje omdat hij wat verslapte. Ik kan vele malen beter dan wat ik vandaag heb laten zien. Ik weet ook zeker dat het in de toekomst beter zal gaan."

Danny Noppert in actie tijdens zijn wedstrijd tegen Gary Anderson. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Supertrots dat ik op de World Matchplay heb gestaan'

Noppert is ondanks de bittere nederlaag ook trots dat hij als debutant mee mocht doen aan de World Matchplay. Hij plaatste zich voor het eerst voor de prestigieuze major doordat hij dit jaar tot de beteren behoorde op de Pro Tour Order of Merit, de ranglijst van Players Championships- en Euro Tour-toernooien.

"Het maakt me supertrots dat ik hier heb gestaan. Het was een mooie ervaring, ik heb van alles genoten. Hier moet ik op voortborduren. Niet op deze wedstrijd, maar wel dat ik op de goede weg ben", aldus 'Noppie', die anderhalf jaar geleden de BDO (in 2017 WK-finalist) verruilde voor de PDC en inmiddels is opgeklommen naar de 38e plaats op de Order of Merit.

"Toen was het doel om een Tourkaart te halen en in de top 64 terecht te komen. Nu wil ik voor het einde van het jaar in de top 32 staan. Dat moet haalbaar zijn gezien de positie die ik momenteel bezet. Ik moet wel eerst veel constanter zien te worden. Op de vloer ben ik een stuk stabieler."

De andere Nederlanders op de World Matchplay moeten nog in actie komen. Michael van Gerwen (tegen Steve Beaton), Jermaine Wattimena (tegen Mensur Suljovic), Jeffrey de Zwaan (tegen James Wade) spelen zondagavond hun eersterondepartij en Vincent van der Voort (tegen Peter Wright) maandagavond.