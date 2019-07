Danny Noppert heeft zaterdag niet kunnen stunten op de openingsdag van de World Matchplay in Blackpool. De Fries verloor in de eerste ronde in een wisselvallige partij van titelverdediger Gary Anderson: 6-10.

Noppert had de nederlaag aan zichzelf te wijten. Hij kreeg in bijna elke leg één of meerdere kansen op de dubbel, maar hij liet het tot zijn frustratie op de beslissende momenten afweten. Anderson kwam daardoor weg met een gemiddelde van 'slechts' 93,75 punten per drie pijlen.

'Noppie' kwam na de tweede onderbreking nog wel terug van een 3-7- tot een 6-7-achterstand, maar in de laatste paar legs slaagde Anderson erin om wat extra gas te geven. De tweevoudig wereldkampioen liet met een fraaie 160-finish bij 8-6 zijn klasse zien.

Noppert maakte zijn debuut op de World Matchplay. Hij verruilde anderhalf jaar geleden de BDO, waarbij hij in 2017 de finale haalde van het WK, voor de PDC. Mede dankzij een eindzege op een Players Championship is hij inmiddels opgeklommen naar de 38e plaats op de Order of Merit.

Eerder op de avond vielen er wel twee verrassingen te noteren. Nathan Aspinall, winnaar van de UK Open, ging onderuit tegen Mervyn King (5-10) en Gerwyn Price, winnaar van de Grand Slam of Darts, trok in een ware thriller nipt aan het kortste eind tegen Stephen Bunting (12-13).

Cross plaatst zich eenvoudig voor tweede ronde

Rob Cross beging in tegenstelling tot Aspinall en Price geen misstap en plaatste zich wel gewoon voor de tweede ronde. De Engelsman, die dit jaar opvallend genoeg nog geen enkel toernooi wist te winnen, versloeg kinderlijk eenvoudig de onherkenbare Chris Dobey (10-3).

In de tweede ronde neemt Anderson het dinsdag op tegen King, Cross stuit woensdag op de winnaar van de wedstrijd tussen Darren Webster en Krzysztof Ratajski en Bunting treft eveneens op woensdag de winnaar van het duel tussen Ian White en Joe Cullen.

Naast Noppert doen nog vier Nederlanders mee aan de World Matchplay. Michael van Gerwen (tegen Steve Beaton), Jermaine Wattimena (tegen Mensur Suljovic) en Jeffrey de Zwaan (tegen James Wade) spelen zondagavond hun eersterondepartij en Vincent van der Voort (tegen Peter Wright) maandagavond.

Anderson won vorig jaar in een spectaculaire finale van Suljovic (21-19). De 48-jarige Schot is pas net hersteld van een slepende rugblessure, die hem noopte tot afzeggen voor The Masters en de Premier League of Darts (beide gewonnen door Van Gerwen).

De Zwaan was vorig jaar de best presterende Nederlander op de World Matchplay. De Zuid-Hollander verraste destijds in de eerste ronde Van Gerwen en drong uiteindelijk knap door tot de halve finales, waarin hij zijn meerdere moest erkennen in Anderson.