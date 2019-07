Arjan van der Giessen vindt dat Michael van Gerwen ondanks zijn matige vorm de favoriet is voor het winnen van de World Matchplay in Blackpool. De dartsverslaggever van RTL 7 beweert wel dat de Brabantse nummer één van de wereld met motivatieproblemen kampt.

"Michael is de favoriet bij elk toernooi waaraan hij meedoet. Als hij wordt uitgeschakeld, dan is dat een verrassing. Maar als je naar de afgelopen weken kijkt, dan is het allemaal iets minder. Ik denk dat motivatieproblemen daaraan ten grondslag liggen", zegt Van der Giessen tegen NUsport.

"Op de World Matchplay zal Michael geen last van hebben van motivatieproblemen. Hij zint op revanche na zijn vroege uitschakelingen in de voorbije twee jaar. En als Michael ergens zijn zinnen op zet, dan is hij vaak niet te kloppen. Maar dan moet hij wel beter gooien dan dat hij de laatste tijd doet."

Van Gerwen strandde al snel op de German Darts Masters (eerste ronde), US Darts Masters (kwartfinales) en Czech Darts Open (tweede ronde) en maakte daarnaast geen al te goede indruk op de World Cup of Darts (halve finales), waarop hij een team vormde met Jermaine Wattimena.

"Hij mist concurrentie", denkt Van der Giessen. "Phil Taylor is natuurlijk gestopt en Gary Anderson kwakkelt met zijn rug. Dat maakt aan de ene kant de druk op Michaels schouders groter omdat iedereen verwacht dat hij alles wint, maar aan de andere kant kan hij zelfs met zijn b-spel winnen. Hij heeft het niet per se nodig om op de toppen van zijn kunnen te spelen."

"Hij speelt ook zo veel toernooien. Als hij ergens binnenloopt, dan denkt-ie: ah, hier heb ik al twee keer gewonnen. Dan kan ik me voorstellen dat hij er af en toe geen zin in heeft. We hebben allemaal weleens dat soort dagen. Dat is heel menselijk. En Michael is ook maar een mens."

Peter Wright balt zijn vuist na een gewonnen leg. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Wright is de man in vorm'

Van Gerwens grootste concurrent op de World Matchplay is vermoedelijk Peter Wright. De Schotse nummer vijf van de wereld won de laatste drie toernooien (de German Darts Masters en de Players Championships 19 en 20) en gooide daar in de meeste wedstrijden een gemiddelde van ruim boven de honderd punten per drie pijlen.

"Peter staat op dit moment goed te gooien. Hij is de man in vorm. Maar bij hem is het wel elke keer de vraag met welke pijlen hij op het podium verschijnt. Hij is iemand die om 15.00 uur een compleet nieuw setje probeert, het wel lekker vindt aanvoelen, 's avonds ermee gaat spelen en er dan achter komt dat het toch niks is", vertelt Van der Giessen.

De Nederlanders wacht een zware opgave in de eerste ronde. Van Gerwen moet weliswaar normaal gesproken geen problemen hebben met Steve Beaton, maar Wattimena (tegen Mensur Suljovic), Jeffrey de Zwaan (tegen James Wade), Danny Noppert (tegen Anderson) en Vincent van der Voort (tegen Wright) hebben het niet getroffen bij de loting.

"Michael zie ik wel doorgaan en misschien Jeffrey ook, maar verder houdt het wel op", voorspelt Van der Giessen. "Dat zou ook niet zo gek zijn, want kijk eens tegen wie ze het moeten opnemen. Allemaal toptienspelers. Het is een bizarre loting wat dat betreft, maar daarom noemen ze de World Matchplay ook het zomerse WK."

De World Matchplay begint zaterdagavond en duurt tot en met volgende week zondag. Anderson is de titelverdediger. De Zwaan was vorig jaar met een halvefinaleplaats de best presterende Nederlander, mede dankzij de stunt tegen Van Gerwen in de eerste ronde.

Gary Anderson poseert met de trofee van de World Matchplay in 2018. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)