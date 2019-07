Raymond van Barneveld is woensdag ook op Players Championship 20 in Wigan uitgeschakeld in de tweede ronde. De Zuid-Hollander verloor dit keer van de Engelsman Rob Cross: 4-6.

Van Barneveld deed weinig onder voor Cross. Hij nam halverwege de partij zelfs een 4-3-voorsprong, maar moest de daaropvolgende drie legs aan zijn tegenstander laten.

'Barney', die bezig is aan zijn afscheidsjaar, won in de eerste ronde in een Nederlands onderonsje van Vincent van der Meer (6-5) en noteerde daarin een beduidend lager gemiddelde dan tegen Cross (81,7 om 98,2 punten per drie pijlen).

Van Barneveld strandde dinsdag ook al in de tweede ronde van Players Championship 19. Hij was toen na een zege op de Rus Boris Koltsov (6-5) niet opgewassen tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic (2-6).

De 52-jarige Hagenaar heeft goede resultaten nodig om zich te plaatsen voor de resterende majors dit jaar, waaronder het WK. Hij moet in de top 32 van de Order of Merit eindigen of de top 32 van de Pro Tour Order of Merit om daar zeker van te zijn.

Van Barneveld presteert echter vooralsnog matig op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien. Hij haalde alleen één keer de finale van Players Championship 8, waarin hij onderuitging tegen de Engelsman Adrian Lewis.

Laatste voorbereiding op World Matchplay

Een aantal spelers gebruikte deze twee dagen als laatste voorbereiding op de World Matchplay, die zaterdag begint en waaraan de top 16 van de Order of Merit aangevuld met de top 16 van de ProTour Order of Merit van het voorbije jaar meedoen.

Michael van Gerwen ontbrak op beide Players Championships. De Brabantse nummer één van de wereld koos ervoor om rust te nemen in aanloop naar de World Matchplay, waarop hij er vorig jaar meteen al in de eerste ronde uitvloog.

Naast Van Gerwen zijn nog vier Nederlanders aanwezig op de World Matchplay. Ook Jermaine Wattimena, Jeffrey de Zwaan, Danny Noppert en Vincent van der Voort verschijnen aan de oche in de befaamde Winter Gardens in Blackpool.