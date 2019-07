Gary Anderson ziet het niet als een vanzelfsprekendheid dat hij zijn titel verdedigt op de World Matchplay in Blackpool. De 48-jarige Schot is nog altijd herstellende van een slepende rugblessure die hem aan het begin van het jaar aan de kant hield.

"Het gaat misschien een poosje duren voordat ik mijn constantheid terug heb, dus ik leg mezelf niet al te veel druk op voor de toernooien die ik dit jaar nog ga spelen", zegt Anderson dinsdag op de site van de PDC.

"De World Matchplay is nooit mijn favoriete toernooi geweest vanwege de reistijd, maar de locatie is absoluut briljant en de sfeer die de fans maken is altijd top. Dat is wel iets om naar uit te kijken."

Anderson meldde zich door de rugblessure af voor The Masters in februari en de Premier League of Darts de maanden daarop. Hij werd in de tussentijd uitvoerig met succes behandeld aan zijn rug door de osteopaat en de fysiotherapeut.

'The Flying Scotsman' werd bij zijn rentree in maart meteen uitgeschakeld op de UK Open, maar won vorige maand wel samen met Peter Wright namens Schotland de World Cup of Darts.

Gary Anderson na zijn eindzege vorig jaar op de World Matchplay. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Belangrijk om mezelf even te onttrekken van de druk'

Anderson heeft tijdens zijn afwezigheid nagedacht over zijn toekomst. Hij kwam tot de conclusie dat hij wellicht te veel gefocust is op het darten en meer tijd vrij moet maken voor andere dingen.

"Naarmate ik ouder word, realiseer ik me steeds meer dat het belangrijk is om mezelf even te onttrekken aan de druk die er bij het darten komt kijken. Ik heb mijn halve leven gedart en in de andere helft dingen gedaan voor andere mensen."

"Dus wanneer ik nu de kinderen naar school heb gebracht, is het Gary-tijd en ga ik vissen. Ik zit dan langs het water en zie de wereld aan me voorbij gaan. Dat heeft me al veel goed gedaan en daarnaast is het me gelukt om een paar kilo af te vallen."

Anderson speelt zaterdag in de eerste ronde tegen Danny Noppert op de openingsdag van de World Matchplay. Hij pakte vorig jaar de eindzege door in een zinderende finale met 21-19 te winnen van de Oostenrijker Mensur Suljovic.