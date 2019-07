Michael van Gerwen is vrijdag in de kwartfinales van de US Darts Masters uitgeschakeld. De wereldkampioen ging bij het World Series-toernooi in Las Vegas met 6-8 onderuit tegen Michael Smith.

De dertigjarige Van Gerwen begon matig aan de partij en kwam met 0-2 achter. De nummer een van de wereld knokte zich vervolgens terug en nam een 6-4-voorsprong.

Daarna ging het volledig mis voor Van Gerwen. Hij won geen enkele leg meer en zag Smith de partij uitgooien met een finish van 128.

Vorig jaar strandde Van Gerwen, die in de eerste ronde afrekende met de Amerikaan Darin Young (6-4), eveneens in de kwartfinales. De eerste editie van de US Darts Masters schreef hij in 2017 op zijn naam.

Voor de app-gebruikers: klik op de tweet om de beslissende leg in de partij tussen Van Gerwen en Smith te zien.

Van Gerwen volgende week in actie bij German Darts Masters

De US Darts Masters is het eerste World Series-toernooi van het jaar. Volgende week komt Van Gerwen in actie bij de German Darts Masters in Keulen, het tweede toernooi uit deze serie.

In augustus volgen er nog drie World Series-toernooien (in Brisbane, Melbourne en het Nieuw-Zeelandse Hamilton), waarna begin november in Amsterdam de World Series Finals wordt afgewerkt.

Daarin bestaat het deelnemersveld uit de top acht van de World Series-ranking, zestien uitgenodigde spelers en vier qualifiers door middel van een kwalificatietoernooi.

Vorig jaar werd de World Series Finals gewonnen door James Wade. Bij de drie edities daarvoor was Van Gerwen telkens de sterkste.