Raymond van Barneveld zal eind juli niet meedoen aan de World Matchplay. De 52-jarige Nederlander heeft zich maandag afgemeld voor de vloertoernooien van deze week en zal zich daardoor niet kwalificeren voor het grootste dartstoernooi van de zomer.

"Helaas heb ik mij door onvoorziene omstandigheden moeten terugtrekken voor de ET qualifier en Pro Tours dit weekend. Hierdoor zal ik helaas de Matchplay gaan missen. Het is niet anders. Vol de focus op de rest van het jaar!", schrijft Van Barneveld op Twitter.

De Hagenaar kan door zijn afmelding niet meedoen aan de European Tour Qualifier (vrijdag), Players Championship 17 (zaterdag) en Players Championship 18 (zondag).

Bij die Pro Tour-toernooien in Wigan is nog geld te verdienen voor de ProTour Order of Merit, de jaarranglijst die gebruikt wordt voor plaatsing voor de World Matchplay.

Het deelnemersveld van het toernooi in Blackpool (20-28 juli) bestaat uit de top zestien van de wereldranglijst (PDC Order of Merit) en de zestien beste darters op de ProTour Order of Merit die zich niet al via de wereldranglijst geplaatst hebben.

Van Barneveld, die bezig is aan zijn laatste seizoen, staat slechts vijftigste op de ProTour Order of Merit en had dus erg goed moeten presteren deze week in Wigan om zicht te houden op deelname aan de World Matchplay.

Anderson titelverdediger bij World Matchplay

Het World Matchplay is een van de grootste toernooien op de PDC-kalender. Het totale prijzengeld bedraagt 700.000 pond (circa 785.000 euro). Vorig jaar ging de titel naar Gary Anderson, die in de finale met 21-19 te sterk was voor Mensur Suljovic.

Van Barneveld stond één keer in de finale in Blackpool. In 2010 verloor hij met 18-12 van zestienvoudig winnaar Phil Taylor. Michael van Gerwen (2015 en 2016) is de enige Nederlandse winnaar van de major.

Van Gerwen is als nummer één van de wereld rechtstreeks geplaatst voor de World Matchplay van dit jaar. Zoals het er nu voor staat, mogen ook Jeffrey de Zwaan, Jermaine Wattimena, Danny Noppert en Vincent van der Voort meedoen.