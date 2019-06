Michael Smith is helemaal klaar met de kwaliteit van de huidige dartsborden. De Engelse vice-wereldkampioen vindt dat fabrikant Unicorn moet ingrijpen.

"Alsjeblieft Unicorn, zoek het alsjeblieft uit. Ze zijn belachelijk. Ik heb niet eens een rare worp, raak nooit het ijzerdraad en nog vallen ze eruit", begon Smith zondag zijn relaas op Twitter.

"Ik wil niet als een slechte verliezer overkomen, maar het is gewoon frustrerend dat mijn pijlen er zomaar uitvallen. Het zou een enkele keer kunnen gebeuren, maar ik heb er elke keer last van. Niet alleen tijdens televisietoernooien of andere toernooien, maar ook wanneer ik aan het trainen ben met White."

Smith deed zijn harde uitspraken een dag na zijn verrassende nederlaag van zaterdag tegen Jermaine Wattimena (4-6) in de tweede ronde van de Danish Darts Open in Kopenhagen.

'Bully Boy', zoals zijn bijnaam luidt, is sowieso bezig aan een matig jaar. Hij haalde weliswaar de halve finales van de UK Open, maar werd daarentegen slechts zevende in de Premier League of Darts.

Unicorn ook persoonlijke sponsor van Smith

Smiths heeft geen boodschap aan het feit dat Unicorn, dat nog een overeenkomst tot 2022 heeft met de PDC, opvallend genoeg ook zijn persoonlijke sponsor is.

"Ik ben hier niet om sponsors te winnen. Ik ben hier om titels te winnen en ik wil gewoon een eerlijke wedstrijd", besloot hij.

Smith is op dit moment de nummer zes op de wereldranglijst. Hij moet Michael van Gerwen, Rob Cross, Gary Anderson, Daryl Gurney en Peter Wright boven zich dulden.

Wattimena was bij afwezigheid van onder anderen Van Gerwen en Raymond van Barneveld ook de best presterende Nederlander op het Danish Darts Open. Hij strandde in de kwartfinales tegen Dave Chisnall (1-6).