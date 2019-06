Gary Anderson heeft er vertrouwen in dat hij spoedig zijn oude topvorm weet te benaderen. De 48-jarige Schot vierde afgelopen weekend zijn terugkeer op een televisietoernooi met de winst van de World Cup of Darts samen met Peter Wright.

"Er is nog een lange weg te gaan, maar ik zorg ervoor dat ik weer net zo goed gooi als een jaar geleden", doelt hij donderdag op de site van de PDC op de eindzege bij het UK Open en de World Matchplay.

"Het zal moeilijk worden om de wedstrijdscherpte terug te krijgen, maar ik ga genieten. En zolang ik dat doe, blijf ik gewoon doorgaan. Ik zal nooit zeggen dat ik stop, want ik geloof dat het over met je is als je dat doet. Ik bouw rustig af als mijn tijd gekomen is."

Anderson kampte bijna anderhalf jaar met een slepende rugblessure. Hij moest zich daardoor begin dit jaar afmelden voor The Masters en de Premier League of Darts.

"Mezelf voor de Premier League afmelden is de beste beslissing die ik heb genomen, omdat ik negen of zestien weken zeker niet had volgehouden. Ik heb mijn vrije tijd besteed aan mijn kinderen, tuinieren en vissen. Ik moet toegeven dat ik dat ook wel echt even nodig had om alles weer op een rijtje te zetten."

'Er gaan nu een hoop vragen in mijn hoofd rond'

Anderson is de osteopaat en de fysiotherapeut die al die tijd zijn rug hebben behandeld dankbaar. Volgens hem hebben zij wonderen verricht en gaat het nu eindelijk de goede kant op.

"Er gaan nu een hoop vragen in mijn hoofd rond. Ga ik een Pro Tour-toernooi winnen? Ga ik finales van televisietoernooien halen? Ik heb daarop nog geen antwoorden, maar ik ga er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen."

"Het lichaam is nu goed, dus het komt nu neer op de training. Ik neem mijn hoed af voor al die jonge jongens die elke week van huis zijn en meteen naar het trainingsbord lopen als ze weer thuis zijn. Dat staat mij nu ook te wachten."

Anderson en Wright wonnen de World Cup of Darts dankzij een zege in de finale tegen Ierland. Nederland (Michael van Gerwen en Jermaine Wattimena) verloor in de halve finales verrassend van de Ieren.

De 'Flying Scotsman' verdedigt in juli zijn titel op de World Matchplay, waar de top zestien van de Order of Merit en de eerste zestien op de Pro Tour Order of Merit die nog geen ticket op zak hebben hun opwachting maken.