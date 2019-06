Raymond van Barneveld heeft donderdag van de PDC ook een uitnodiging gekregen voor de World Series of Darts-toernooien in Australië en Nieuw-Zeeland. De 52-jarige Hagenaar mag meedoen aan de Brisbane Darts Masters, Melbourne Darts Masters en NZ Darts Masters.

Van Barneveld had in april al een startbewijs ontvangen voor de German Darts Masters in Keulen, maar hij maakt nu dus op nog drie andere evenementen zijn opwachting.

'Barney', die bezig is aan zijn laatste jaar als professioneel darter en in december afscheid wil nemen op het WK, is alleen niet aanwezig op de US Darts Masters in Las Vegas.

Michael van Gerwen is als nummer één van de wereld present op alle World Series-toernooien. Hetzelfde geldt voor Rob Cross, Daryl Gurney, Gary Anderson en Peter Wright.

De acht spelers die een uitnodiging hebben gekregen van de PDC nemen het bij elk World Series-toernooi in de eerste ronde op tegen acht plaatselijke favorieten.

World Series-seizoen begint volgende maand

Het World Series-seizoen begint met US Darts Masters (4-5 juli), gevolgd door German Darts Masters (12-13 juli), Brisbane Darts Masters (9-10 augustus), Melbourne Darts Masters (16-17 augustus) en NZ Darts Masters in Hamilton (23-24 augustus).

De top acht van de World Series Order of Merit, zestien uitgenodigde spelers en vier qualifiers spelen in november de World Series Finals, die dit jaar voor het eerst wordt gehouden in het AFAS Live in Amsterdam.

James Wade is de titelverdediger in de World Series Finals. Hij won vorig jaar in de finale in Wenen met 11-10 van Michael Smith. Van Gerwen is recordhouder met drie eindzeges. Hij was de beste in de eerste drie edities in Glasgow (2015, 2016 en 2017).

Op de World Series en de World Series Finals valt geen geld te verdienen voor de wereldranglijst, waardoor Van Barneveld daarop geen sprongen kan maken en zodoende goede zaken kan doen met het oog op plaatsing voor het WK.