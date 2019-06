Michael van Gerwen en Jermaine Wattimena hebben zondag met de nodige moeite de halve finales van de World Cup of Darts bereikt. Het Nederlandse duo rekende in Hamburg af met Canada: 2-1.

Van Gerwen moest in de eerste partij zijn meerdere erkennen in Dawson Murschell, de nummer honderd van de wereld: 2-4. De wereldkampioen kwam met 2-0 voor, maar verloor de volgende vier legs.

In de tweede partij was Wattimena met 4-2 te sterk voor Jim Long, waarna het dubbelspel de beslissing moest brengen. Daarin stelden Van Gerwen en Wattimena de winst met een 4-1-zege veilig.

Bij de laatste vier neemt Nederland het later zondag op tegen Ierland. Steve Lennon en William O'Connor klopten na hun verrassende zege op titelfavoriet Engeland ook Oostenrijk: 2-1. In de andere halve finale staan Schotland en Japan tegenover elkaar. De finale is ook nog op zondag.

Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld wonnen de World Cup of Darts vorig jaar. (Foto: PDC)

Nederland verdedigt titel op World Cup of Darts

Nederland is titelverdediger bij de World Cup. Vorig jaar won Van Gerwen het landentoernooi samen met Raymond van Barneveld. De Hagenaar kreeg van de PDC echter geen uitnodiging, omdat hij niet langer de op een na hoogst geklasseerde Nederlandse speler op de wereldranglijst is.

In 2014 en 2017 bezorgden Van Gerwen en Van Barneveld Nederland eveneens de winst in de World Cup. 'Barney' won ook de eerste editie van het officieuze WK voor landenteams in 2010, samen met Co Stompé.

Nederland is met vier eindzeges samen met Engeland recordhouder in de World Cup. Van Gerwen kan met zijn vierde eindoverwinning op gelijke hoogte komen met Van Barneveld, Phil Taylor en Adrian Lewis.