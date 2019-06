Michael van Gerwen en Jermaine Wattimena hebben zich zaterdag geplaatst voor de kwartfinales van de World Cup of Darts. Het Nederlandse koppel rekende in de tweede ronde in Hamburg af met Polen: 2-0.

Van Gerwen zette in de eerste partij Krzysztof Ratajski met 4-2 opzij. In de tweede wedstrijd was Wattimena, die zijn debuut maakt in de World Cup, met 4-1 te sterk voor Tytus Kanik.

Bij de laatste acht neemt Nederland het op tegen Canada, dat in de tweede ronde Australië verraste. Jim Long en Dawson Murschell versloegen Simon Whitlock en Kyle Anderson met 2-0.

Nederland begon de World Cup of Darts vrijdag met een overtuigende zege op Spanje (5-0). In de eerste ronde van het toernooi werd gestreden om vijf gewonnen legs, waarna vanaf de tweede ronde om twee gewonnen partijen. Als de wedstrijd na twee enkelspelen niet is beslist, moet het dubbelspel de beslissing brengen.

Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld wonnen de World Cup of Darts vorig jaar. (Foto: PDC)

Nederland verdedigt titel op World Cup of Darts

Nederland is titelverdediger bij de World Cup. Vorig jaar won Van Gerwen het landentoernooi samen met Raymond van Barneveld. De Hagenaar kreeg van de PDC echter geen uitnodiging, omdat hij niet langer de op een na hoogst geklasseerde Nederlandse speler op de wereldranglijst is.

In 2014 en 2017 bezorgden Van Gerwen en Van Barneveld Nederland eveneens de winst in de World Cup. 'Barney' won ook de eerste editie van het officieuze WK voor landenteams in 2010, samen met Co Stompé.

Nederland is met vier eindzeges samen met Engeland recordhouder in de World Cup. Van Gerwen kan met zijn vierde eindoverwinning op gelijke hoogte komen met Van Barneveld, Phil Taylor en Adrian Lewis.

Engeland laat zich verrassen door Ierland

Voor titelfavoriet Engeland viel het doek al in de tweede ronde. Rob Cross en Michael Smith lieten zich verrassen door Ierland.

Smith, verliezend finalist op het laatste WK, ging in de eerste partij met 3-4 onderuit tegen Steve Lennon. Vervolgens had Cross weinig in te brengen tegen William O'Connor: 1-4.

Engeland won het toernooi in 2016 voor het laatst. Destijds waren Taylor en Lewis in de finale te sterk voor Van Gerwen en Van Barneveld.