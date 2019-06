Michael van Gerwen en Jermaine Wattimena zijn vrijdagavond uitstekend begonnen aan de World Cup of Darts. Het Nederlandse duo was in de eerste ronde in Hamburg met 5-0 in legs te sterk voor Spanje.

Van Gerwen en Wattimena startten goed tegen Cristo Reyes en Toni Alcinas en zorgden in de eerste leg met een finish van 108 meteen voor een break. Daarna behielden ze hun eigen legs zonder problemen en forceerden ze nog twee breaks.

In de tweede ronde neemt het Nederlandse koppel het zaterdag op tegen de Polen Krzysztof Ratajski en Tytus Kanik, die in hun openingspartij Tsjechië met 5-2 versloegen.

Nederland is titelverdediger bij de World Cup of Darts. Vorig jaar won Van Gerwen het landentoernooi samen met Raymond van Barneveld. De Hagenaar kreeg van de PDC geen uitnodiging, omdat hij niet langer de op een na hoogst geklasseerde speler op de wereldranglijst is.