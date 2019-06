Raymond van Barneveld neemt op 8 februari in de Ziggo Dome in Amsterdam officieel afscheid als darter. Voor de 52-jarige Hagenaar, die bezig is aan zijn laatste seizoen, wordt een speciale afscheidsavond georganiseerd.

Er waren al langer plannen om fans de gelegenheid te bieden om 'Barney' uit te zwaaien, maar een locatie en datum moesten nog worden vastgelegd. Tickets voor het evenement kunnen vanaf zaterdag worden aangeschaft.

"Het is een ongelofelijke eer om zo'n avond als afscheid aangeboden te krijgen", zegt Van Barneveld bij RTL 7. "Ik kijk ernaar uit om enkele mensen die ik tijdens mijn loopbaan heb leren kennen weer te zien en ik laat me verder verrassen."

Tijdens de afscheidsavond in de Ziggo Dome zal er een speciale competitie worden gehouden waarin dartslegendes Phil Taylor, Wayne Mardle, Martin Adams, Richie Burnett en Bobby George het opnemen tegen onder anderen oud-voetballers Robin van Persie en Rafael van der Vaart. Ook zullen er diverse artiesten optreden.

Van Barneveld stopt na komende WK

Van Barneveld maakte in november vorig jaar zijn afscheid bekend. Op het komende WK, dat op 12 december in Alexandra Palace in Londen begint, hoopt hij nog een keer te kunnen schitteren, al moet hij zich nog wel zien te kwalificeren.

Na een teleurstellend optreden eind maart bij de Premier League-avonden in Ahoy zei de vijfvoudig wereldkampioen zijn pijlen per direct op te bergen. Enkele uren later kwam Van Barneveld op zijn woorden terug en verzekerde hij het seizoen gewoon af te maken.

Van Barneveld werd in 1998, 1999, 2003 en 2005 wereldkampioen bij de bond BDO en pakte in 2007 de wereldtitel bij de PDC, de bond waarvoor hij sinds 2006 speelt. In totaal staat de teller op 65 titels, waarmee hij een van de succesvolste darters aller tijden is.