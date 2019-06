Michael van Gerwen kan zich wel vinden in de beslissing van de PDC om Raymond van Barneveld te vervangen voor Jermaine Wattimena in het Nederlands team voor de World Cup of Darts van aankomend weekeinde.

"Als ik in Raymonds schoenen zou staan, zou ik ontdaan zijn. Ik weet dat hij dat ook is. Maar met alle respect, ik denk dat Jermaine deze plek heeft verdiend", zegt Van Gerwen maandag op zijn eigen website.

"Het wordt een nieuwe ervaring voor Wattimena. Maar hij heeft het vermogen om goed te gooien en hopelijk kan ik hem een beetje helpen en kunnen we een sterk team vormen."

De verwachting was al dat Van Barneveld geen uitnodiging zou krijgen van de PDC, omdat hij niet langer de op een na hoogst geklasseerde speler op de wereldranglijst is.

Die positie bezet op dit moment Wattimena. 'The Machine Gun' is door een aantal goede resultaten dit jaar opgeklommen naar de 24e plaats, 8 plaatsen hoger dan Van Barneveld (32e).

Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld wonnen samen drie keer de World Cup of Darts. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Van Barneveld won vier keer World Cup

Van Barneveld was betrokken bij alle vier de eindzeges tot dusver van Nederland in de World Cup. Hij was in 2010 de sterkste samen met Co Stompé en in 2014, 2017 en 2018 samen met Van Gerwen op het officieuze WK voor landenteams.

De 52-jarige Zuid-Hollander is bezig aan zijn laatste jaar als professioneel darter. Hij wil in december afscheid nemen op het WK in het Alexandra Palace in Londen.

Nederland is met de vier eindzeges samen met Engeland recordhouder in de World Cup. Van Gerwen kan met zijn vierde eindoverwinning op gelijke hoogte komen met Van Barneveld, Phil Taylor en Adrian Lewis.

"Ik houd van records en deze zou een speciale zijn. Als ik hem dit jaar pak, kan ik volgend jaar het record zelfs breken", kijkt hij zelfs al een beetje stiekem vooruit.

De World Cup of Darts vindt van donderdag tot en met zondag plaats in de Barclaycard Arena in Hamburg. Nederland neemt het in de eerste ronde op tegen Spanje, dat bestaat uit Cristo Reyes en Toni Alcinas.