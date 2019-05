Michael van Gerwen heeft zondag het Nederlands onderonsje met Raymond van Barneveld gewonnen op de Dutch Darts Masters in Zwolle. De Brabander was in de derde ronde van het Euro Tour-toernooi na een thriller nipt met 6-5 te sterk.

Van Gerwen en Van Barneveld maakten er een spektakelstuk van. 'Mighty Mike' kwam gelijk op een 2-0- en 3-1-voorsprong, maar 'Barney' vocht zich knap terug en nam zelfs brutaal de leiding met eerst 4-3 en daarna 5-4.

Uiteindelijk moest er een beslissingsleg aan te pas komen (5-5) en daarin leek Van Barneveld in het voordeel doordat hij mocht beginnen. Hij begon uitstekend met een 180'er, maar liet het daarna liggen met scores van 60, 58 en 59.

Van Gerwen startte voor zijn doen juist bijzonder matig met 58, maar rechtte daarna de rug met 140, 133 en 90 en maakte het op overtuigende wijze af met een sublieme 80-finish.

Het was voor Van Gerwen alweer de 26e keer op rij dat hij de beslissingsleg naar zich toe trok bij een wedstrijd op een Euro Tour-toernooi. Hij bewerkstelligde dat vorige maand ook al tegen Van Barneveld in de derde ronde van de German Darts Open.

Van Gerwen in kwartfinales tegen Chisnall

Van Gerwen neemt het zondagavond in de kwartfinales op tegen Dave Chisnall, die eveneens met 6-5 afrekende met Ricky Evans. Hij speelt dan ook de eventuele halve finale én de finale.

Van Barneveld kan ondanks de zure nederlaag tegen Van Gerwen terugkijken op een geslaagd weekeinde. Hij maakte zaterdag indruk door relatief eenvoudig met 6-3 vicewereldkampioen Michael Smith te verslaan.

Daardoor deed Van Barneveld goede zaken met het oog op kwalificatie voor het WK. Hij wil in december op het belangrijkste toernooi van het jaar afscheid nemen als professioneel darter, maar is daar nog niet helemaal zeker van.

Van Barneveld dient in de top 32 van de wereldranglijst of anders de Pro Tour Order of Merit (de resultaten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien bij elkaar opgeteld) terecht te komen om deel te mogen nemen aan het WK.