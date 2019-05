Michael van Gerwen is er zondag net niet in geslaagd om de Dutch Darts Masters in Zwolle op zijn naam te schrijven. De Brabander verloor in een bloedstollende finale met 7-8 van de Engelsman Ian White.

De dertigjarige Van Gerwen verloor in de eindstrijd meteen zijn eigen leg en kwam met 0-2 achter. Hij knokte zich vervolgens terug en maakte de break achterstand in de zevende leg ongedaan met een finish van 170.

De 48-jarige White raakte hier niet van onder de indruk en kwam met 6-4 voor. 'Dab Diamond' gaf zijn voorsprong opnieuw uit handen, maar Van Gerwen slaagde er niet in om de partij te beslissen.

Uiteindelijk moest er een beslissende vijftiende leg aan te pas komen. Daarin slaagde de nummer één van de wereld er niet in om 126 uit te gooien, waarna White het wel afmaakte met een finish van 56.

Van Gerwen won de Dutch Darts Masters de afgelopen vijf jaar. Simon Whitlock en Kim Huybrechts waren de enige andere winnaars van het toernooi dat sinds 2012 op de kalender staat.

Ian White viert zijn overwinning op Michael van Gerwen. (Foto: Pro Shots)

Van Gerwen klopt Van Barneveld in thriller

Eerder op de dag besliste Van Gerwen het Nederlandse onderonsje met Raymond van Barneveld in zijn voordeel. Hij was in de derde ronde in een thriller met 6-5 te sterk voor de Hagenaar.

Van Gerwen en Van Barneveld maakten er een spektakelstuk van. 'Mighty Mike' kwam gelijk op een 2-0- en 3-1-voorsprong, maar 'Barney' vocht zich knap terug en nam zelfs brutaal de leiding met eerst 4-3 en daarna 5-4.

Uiteindelijk moest er een beslissingsleg aan te pas komen (5-5) en daarin leek Van Barneveld in het voordeel doordat hij mocht beginnen. Hij begon uitstekend met een 180'er, maar liet het daarna liggen met scores van 60, 58 en 59.

Van Gerwen startte voor zijn doen juist bijzonder matig met 58, maar rechtte daarna de rug met 140, 133 en 90 en maakte het op overtuigende wijze af met een sublieme 80-finish.

Van Barneveld doet goede zaken met oog op WK

Van Barneveld kan ondanks de zure nederlaag tegen Van Gerwen terugkijken op een geslaagd weekeinde. Hij maakte zaterdag indruk door relatief eenvoudig met 6-3 vicewereldkampioen Michael Smith te verslaan.

Daardoor deed Van Barneveld goede zaken met het oog op kwalificatie voor het WK. Hij wil in december op het belangrijkste toernooi van het jaar afscheid nemen als professioneel darter, maar is daar nog niet helemaal zeker van.

Van Barneveld dient in de top 32 van de wereldranglijst of anders de Pro Tour Order of Merit (de resultaten op de Players Championships en de Euro Tour-toernooien bij elkaar opgeteld) terecht te komen om deel te mogen nemen aan het WK.