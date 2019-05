Rob Cross denkt dat hij nog de ervaring mist om grote toernooien te winnen. De wereldkampioen van 2018 kwam donderdagavond tekort tegen Michael van Gerwen in de finale van de Premier League Darts.

Van Gerwen was in de eindstrijd van de prestigieuze competitie duidelijk beter dan zijn Engelse opponent en won met 11-5 in de O2 Arena in Londen.

"De adrenaline gierde door mijn lichaam en waarschijnlijk kostte dat me de leg bij een 5-4-achterstand, toen ik drie cruciale dubbels miste", zegt Cross op de site van dartsbond PDC.

"Ik speelde niet eens heel slecht in de finale, maar ik weet dat ik veel beter kan en geloof dat er nog veel meer aan zit te komen voor me. Michael is een fenomenale speler en hij verdient de titel, maar er komt een dag dat ik hem pak."

Eerder op de avond had Cross de finale van de Premier League bereikt door overtuigend met 10-5 van James Wade te winnen in de halve eindstrijd. Van Gerwen was met 10-7 te sterk voor Daryl Gurney.

Michael van Gerwen en Rob Cross na de finale van de Premier League Darts. (Foto: Pro Shots)

'Geloof dat ik dit jaar nog prijzen kan pakken'

Cross, die pas profdarter werd in het jaar van zijn wereldtitel, weet zeker dat hij op korte termijn succes zal boeken. "Ik kijk alweer vooruit naar de rest van het jaar en geloof erin dat ik prijzen kan pakken."

Met zijn eindzege verdiende Van Gerwen een cheque van zo'n 290.000 euro. Cross krijgt als verliezend finalist zo'n 136.000 euro.

Van Gerwen haalde sinds zijn debuut in 2013 telkens de finale van de Premier League. Hij moest alleen in 2014 (Raymond van Barneveld) en 2015 (Gary Anderson) de trofee aan iemand anders laten.