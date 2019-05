Michael van Gerwen kan zijn geluk niet op met zijn vierde eindzege op rij en vijfde in totaal in de Premier League Darts. De Brabander is extra blij met zijn nieuwe triomf vanwege de tegenslagen waarmee hij dit seizoen te maken kreeg.

"Het was heel zwaar, maar dat heeft ook met persoonlijke omstandigheden te maken en niks met het darten", zei hij donderdag na zijn 11-5-zege op de Engelsman Rob Cross in de finale in de O2 Arena in Londen tegen RTL 7.

"Ik zat al niet in de beste vorm van mijn leven en dan helpen zulke dingen natuurlijk ook niet mee. Maar goed, daar word je sterker van als persoon. Soms gebeuren er nou eenmaal dingen in je leven die je niet wilt."

Van Gerwen, die niet wil onthullen op welke problemen hij doelt, heeft er met vijf eindzeges nog maar één minder dan de Engelse recordhouder Phil Taylor, die de sport in de jaren negentig en begin deze eeuw domineerde.

"Het is niet helemaal eerlijk om ons met elkaar te vergelijken. Phil was actief in een totaal ander tijdperk. Ondertussen zijn er heel goede darters opgestaan. Het is net als Pelé met Lionel Messi. Er zijn nu zo veel betere voetballers dan vroeger."

Van Gerwen poseert met de trofee van de Premier League. (Foto: Pro Shots)

'Ik wil mijn fans in Nederland niet in de steek laten'

Van Gerwen had weinig te duchten van Cross. Hij kwam alleen na een 5-1-voorsprong (5-4 en gemiste breakkansen voor Cross) heel even in de problemen, maar was uiteindelijk weer op tijd bij de les.

"Als hij onder druk staat, dan klapt-ie gelijk in elkaar. Dat hebben we al vaker gezien bij hem en dat gebeurde nu weer. Ik weet niet wat dat is. Als hij echt goed was, dan had hij mijn fouten afgestraft en was hij op 5-5 gekomen."

Van Gerwen kan niet lang nagenieten van de eindzege in de Premier League (goed voor een cheque van 290.000 euro), want hij moet dit weekend alweer in actie komen op de Dutch Darts Masters in Zwolle.

"Dat is niet moeilijk, het is mijn werk, het hoort erbij. Elke ochtend om 5.00 uur uit je bed moeten is ook niet makkelijk. Ik heb er alles voor over om de beste te zijn. Ik wil mijn fans in Nederland ook niet in de steek laten."