Michael van Gerwen heeft donderdag voor het vierde jaar op rij en voor de vijfde keer in zijn loopbaan de eindzege gepakt in de Premier League Darts. De Brabander won in de finale in de O2 Arena in Londen met 11-5 van de Engelsman Rob Cross.

Van Gerwen begon voortvarend tegen Cross. Hij liep dankzij twee breaks al snel uit naar een 5-1-voorsprong, maakte het zichzelf daarna nog wel even onnodig moeilijk, maar trok uiteindelijk wel aan het langste eind.

Eerder op de avond had Van Gerwen de finale bereikt dankzij een 10-7-overwinning op de Noord-Ier Daryl Gurney en Cross dankzij een 10-5-overwinning op zijn landgenoot James Wade.

Met zijn eindzege verdiende Van Gerwen een cheque van 250.000 Britse pond (zo'n 290.000 euro).

Van Gerwen haalde sinds zijn debuut in 2013 telkens de finale van de Premier League. Hij moest alleen in 2014 (Raymond van Barneveld) en 2015 (de Schot Gary Anderson) de trofee aan iemand anders laten.

Robin van Persie was als toeschouwer aanwezig in Londen. (Foto: Pro Shots)

Van Gerwen aanvankelijk hard op weg naar grote uitslag

Van Gerwen leek aanvankelijk hard op weg naar een grote uitslag tegen Cross. Hij snoepte gelijk twee legs af van zijn tegenstander en stond daardoor al snel op een riante voorsprong.

'Mighty Mike' verslapte daarna echter wat en 'Voltage' belandde in een soort alles-of-nietsmodus, waardoor het 5-4 werd en Cross breakkansen voor 5-5 kreeg. Dat bleef Van Gerwen bespaard.

Van Gerwen rechtte na de pauze de rug. Hij sleepte alle daaropvolgende vijf legs binnen en was zelfs nog dicht bij een negendarter, maar dat zat er niet meer in.

Zowel Van Gerwen (103) als Cross (100,98) kwam uiteindelijk uit boven een gemiddelde van 100 punten per drie pijlen. De Nederlander en de Engelsman waren in de reguliere competitie ook de nummers één en twee.

Van Gerwen klaagt bij de scheidsrechter. (Foto: Pro Shots)

Van Gerwen begint ook uitstekend tegen Gurney

Van Gerwen kende in de halve finales ook een uitstekende start tegen Gurney. Hij stelde zijn eigen legs telkens relatief eenvoudig veilig en creëerde bij 2-1 ook een breakkans, maar die liet hij liggen.

Naarmate de wedstrijd vorderde, slopen er wat slordigheden in het spel van Van Gerwen. Zijn gemiddelde zakte razendsnel van 115 punten naar onder de voor zijn doen ongebruikelijke 100 punten.

Gurney rook daardoor bloed en leek met een break bij 5-5 een mentale tik uit te hebben gedeeld, maar Van Gerwen vocht zich knap terug en nam ook gelijk afstand.

Van Gerwen, die in de laatste leg voor de pauze bij de scheidsrechter zijn beklag deed over het in zijn ogen te zachte bord, gunde Gurney bij 9-6 nog een leg, maar maakte het daarna overtuigend af.