Michael van Gerwen heeft zich donderdag voor het zevende jaar op rij geplaatst voor de finale van de Premier League Darts in Londen. De Brabander won in de halve finales met 10-7 van de Noord-Ier Daryl Gurney.

Van Gerwen en Gurney gingen lange tijd gelijk op, maar bij 6-6 sloeg eerstgenoemde een gaatje (9-6) en hij gaf die comfortabele marge vervolgens niet meer uit handen.

'Mighty Mike' nam zodoende revanche voor de laatste drie ontmoetingen met Gurney, die hij allemaal verloor (finale Players Championship Finals en twee keer in de reguliere competitie van de Premier League).

Van Gerwen neemt het later op de avond in de finale, waarin wordt gestreden om een cheque van 290.000 euro, op tegen Rob Cross, die in de andere halve finale in een Engels onderonsje met 10-5 te sterk was voor James Wade.

De nummer één van de wereld haalde sinds zijn debuut in 2013 telkens de finale van de Premier League. Hij pakte in 2013, 2016, 2017 en 2018 de eindzege in de prestigieuze en lucratieve competitie.

Robin van Persie is als toeschouwer aanwezig in Londen. (Foto: Pro Shots)

Van Gerwen begint uitstekend tegen Gurney

Van Gerwen begon uitstekend tegen Gurney. Hij sleepte zijn eigen legs telkens relatief eenvoudig binnen en creëerde bij 2-1 ook een breakkans, maar die liet hij liggen.

Naarmate de wedstrijd vorderde slopen er wat slordigheden in het spel van Van Gerwen. Zijn gemiddelde zakte razendsnel van 115 punten naar onder de 100 punten per drie pijlen.

Gurney proefde daardoor bloed en leek met een break bij 5-5 een mentale tik uit te hebben gedeeld, maar Van Gerwen vocht zich knap terug en nam ook gelijk afstand.

Van Gerwen, die in de laatste leg voor de pauze een gefrustreerde indruk maakte en ook iets riep richting de scheidsrechter, gunde Gurney bij 9-6 nog een leg, maar maakte het daarna overtuigend af.